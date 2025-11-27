Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
ВЭС в Нижневоротской общине на Закарпатье произвела первые 50 млн кВт·ч электроэнергии

ВЕС
ВЭС на Закарпатье произвела первые 50 млн кВтч

Ветровая электростанция (ВЭС), расположенная на Закарпатье в Нижневоротской общине и принадлежащая УК "Ветряные парки Украины", уже произвела 50 млн кВт·ч   электроэнергии с момента запуска первой турбины

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба компании.

Этого объема достаточно, чтобы обеспечить годовое потребление более 20 тысяч домов.

Ветровая станция наращивает мощность: сейчас работает 11 турбин, еще 5 находятся на финальном этапе монтажа. После завершения строительства ВЭС получит установленную мощность 80 МВт и сможет обеспечить электроэнергией с ветра более 50 тысяч домохозяйств.

" Для Украины - это значительный вклад в энергосистему нашей страны, которая ежедневно страдает от российских атак. Для общин Закарпатья - дополнительные поступления в местные бюджеты и рабочие места во время строительства и эксплуатации станции ", - прокомментировали в компании.

Напомним, в мае сообщалось, что д анская компания Vestas, один из крупнейших в мире производителей ветровых турбин, готовит к отправке первое оборудование для строительства второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции — крупнейшей ВЭС в Украине, которую строит компания ДТЭК

Автор:
Татьяна Ковальчук