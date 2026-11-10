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Закарпатье наращивает производство электроэнергии из возобновляемых источников: какие мощности региона

ВЕС
Закарпатье наращивает производство электроэнергии из возобновляемых источников / Depositphotos

Общая мощность поколения Закарпатской области составляет почти 800 МВт, а в течение следующих шести месяцев может вырасти еще на 500-600 МВт. Вся электроэнергия, производимая ветроэлектростанциями (ВЭС) региона, поступает в энергосистему Украины.

Как пишет Dilo , об этом во время публичного интервью "Укринформу" а форуме Re:Open Zakarpattia сообщил первый заместитель начальника Закарпатской ОВА Василий Иванчо.

По его словам, 16 ветростанций, работающих в Нижних Воротах, произвели более 73 842 кВт-ч электроэнергии. Весь этот объем направляют в украинскую энергосистему.

"Все 100% электроэнергии, произведенной закарпатскими ветряками, идут в единую энергосистему Украины и используются в энергосистеме Закарпатской области и Украины. Ни один киловатт электроэнергии не был экспортирован в европейские страны", — заявил Иванчо.

Какие мощности генерации имеет Закарпатье

По сравнению с 2022 годом, производство электроэнергии из возобновляемых источников в области возросло. В солнечные дни регион может полностью покрывать свои потребности и передавать избыток электричества в общеукраинскую сеть.

Общая мощность генерации Закарпатья составляет почти 800 МВт. По прогнозу заместителя ОВА, в течение следующих шести месяцев она может увеличиться еще на 500–600 МВт – до 1300–1400 МВт.

В то же время, область не всегда может передавать избыток электроэнергии другим регионам. Из-за повреждений магистральных сетей за пределами Закарпатья диспетчеры "Укрэнерго" иногда ограничивают прием электричества, поскольку его сложно транспортировать.

Как аккумуляторы влияют на энергосистему

Еще одним направлением развития энергетики в области есть системы накопления электроэнергии. Бизнес устанавливает аккумуляторы, чтобы заряжать их днем, когда из-за активного солнечного поколения электричество стоит дешевле, и использовать накопленную энергию в вечерние часы.

"Сейчас чрезвычайно выгодно для бизнеса устанавливать аккумуляторы, поскольку в обеденный, солнечный период электричество стоит очень дешево, - это и снимает нагрузку с сети, и дает экономическую рентабельность", - отметил чиновник.

Напомним, на Закарпатье ВЭС в Нижневоротской общине выработала 50 млн кВт·ч   электроэнергии с момента запуска первой турбины

Автор:
Татьяна Ковальчук

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