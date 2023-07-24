Инвестиции в IT. Как технокомпании изменили инвестиционную стратегию во время войны

Несмотря на сложные времена, бизнес все равно рассматривает различные возможности для слияния и поглощения. В частности, если в целом на рынке M&A в Украине в 2021 году было зафиксировано 205 сделок, в 2022 году их количество составило 106 сделок. При этом львиная доля M&A соглашений в условиях войны проходит именно в айти-отрасли. Интересные сделки зафиксированы и в 2023 году. Поэтому редакция Delo.ua решила узнать, почему инвесторы готовы покупать стартапы или уже известные компании во время войны и какие технологии айти-бизнес считает наиболее перспективным для инвестирования в ближайшие годы.

Почему IT-инвесторы осторожничают на IT M&A рынке

В условиях войны украинское айти-сообщество ощущает снижение объема и количества сделок на IT M&A рынке. Как уже писало Delo.ua, на эти тенденции влияют следующие причины:

полномасштабная война в Украине;

снижение объема и количества M&A сделок в мире;

замедление роста ведущих экономик

Статистика подтверждает негативные тренды. Согласно глобальному отчету KPMG Venture Pulse Q1 2023, в I квартале 2023 года объем глобальных венчурных инвестиций снизился до $57 млрд. Это составило лишь 32% от показателя I квартала 2022 года.

Как объясняют специалисты KPMG в Украине, в период с 2022 года по I квартал 2023 года было совершено 13 сделок, стоимостью более $5 млн (учитываются только сделки с разглашенной стоимостью). Общая сумма этих сделок составляет $500 млн.

"Основными игроками на рынке по количеству сделок оставались венчурные инвесторы и фонды прямых инвестиций (private equity funds)", – говорит Delo.ua директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Как IT-компании закрывают M&A соглашения

В условиях войны инвесторы пытаются использовать инвестиции на украинском IT M&A рынке с целью развития в будущем. Поэтому крупнейшие M&A соглашения в айти-сообществе происходили по следующим схемам:

Чаще всего иностранные игроки покупали украинские ИТ-компании.

Иногда договоренности происходили между участниками украинских ИТ-компаний.



"Такая M&A активность между украинскими компаниями может стать более распространенной в будущем, поскольку дает возможность быстрого роста для покупателя и возможность продаж компании в турбулентные времена для существующих акционеров". Светлана Щербатюк директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине

Какие сделки слияний и поглощений совершаются в айти-компаниях. Источник: Delo.ua

Как IТ-предприниматели покупают бизнес в 2023 году

В последнее время появляются важные новости о закрытии сделок на IT M&A рынке. В частности, летом стало известно о двух кейсах от SoftServe и GlobalLogic. Следует отметить, что в обоих случаях стороны не озвучили стоимость сделок, но давайте тезисно разберем эти события.

История первая: SoftServe поглощает Hoverstate

В июне 2023 года украинская IT-компания SoftServe объявила о приобретении цифрового агентства Hoverstate. Его команда фокусируется на создании цифровых стратегий, мобильных приложений и веб-разработке. Офисы Hoverstate находятся в США и Италии.

Соучредитель SoftServe Ярослав Любинец объясняет покупку Hoverstate поисками новых возможностей для бизнеса.

"Я уверен, что это соглашение положительно отразится на развитии компании", - отметил Любинец в официальном релизе.

История вторая: GlobalLogic покупает Sidero

В июле 2023 года стало известно, что GlobalLogic , входящая в состав Hitachi Group, заключает соглашение по приобретению Sidero Ltd. Ирландская команда специализируется на разработке облачного ПО в сфере связи. Офисы Sidero находятся в Атлоне (Республика Ирландия) и Ньюри (Северная Ирландия).

GlobalLogic отметили, что приобретение Sidero углубит компетенции GlobalLogic в сфере инжиниринга, архитектуры и облачного программного обеспечения, а также расширит присутствие компании в Европе. Согласно договоренностям Sidero продолжит работать в текущем составе как дочерняя компания GlobalLogic.

"Вместе мы укрепим ведущие позиции в этом и других высокодинамических сегментах рынка", – отметил президент и CEO GlobalLogic Нитеш Банга в официальном релизе.

Почему инвесторы готовы проводить IT M&A соглашения во время войны

Как объясняют участники айти-отрасли, основная идея любого слияния и поглощения – это развитие. Благодаря M&A компании модернизируются, увеличивают доход и становятся еще более привлекательными для инвесторов . Эти тренды неизменны даже во время войны и кризиса. Поэтому айти-сообщество продолжает проводить M&A соглашения как на глобальном уровне, так и в Украине.

"Несмотря на войну в Украине, покупатели продолжают искать перспективные ИТ-компании. Важным фактором при выборе таких компаний является экспертиза и прибыльность. У украинских компаний есть дополнительные преимущества перед компаниями из других регионов, ведь мы смогли работать в условиях мировой экономической турбулентности и несмотря на полномасштабное вторжение. Это дает инвесторам уверенность в устойчивости, ответственности и профессионализме, поэтому такие компании продолжают привлекать инвесторов", – разъясняет Delo.ua исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine Константин Васюк .

На IT M&A рынке интересуют качественные проекты с дисконтом

CFO Ciklum Андрей Оксенюк говорит, что инвесторы по всему миру активно ищут качественные проекты. Такие компании должны соответствовать определенным характеристикам:

продолжают развиваться;

обеспечивают прибыльность;



составляют хорошие портфели клиентов;



имеют индустриальную специализацию;



развивают технологическую экспертизу;



привлекают таланты;



действительно разбираются в своем секторе.



Качественные активы работают и в Украине, потому инвесторы могут быть заинтересованы в их приобретении, говорит CEO Avenga Юрий Адамчук. При этом покупатели могут использовать рыночный дисконт, отражающий геополитический и макроэкономический ландшафт в нашей стране.

"Если есть компании, которые продолжают расти даже в этих условиях, имеют интересные компетенции и дифференциаторы, резистентную клиентскую базу, покупка таких компаний может принести хороший доход на такие инвестиции. Эти сделки, как правило, совершаются по более низкой оценке, чем в довоенный период" . Юрий Адамчук CEO Avenga

При этом риски безопасности оказывают влияние для инвесторов, но географическое расположение не является определяющим фактором в принятии решения, отмечает Оксенюк.

"Согласно отчетам, в 2022 году ИТ-сектор обеспечил около половины M&A сделок в Украине. Поэтому основной акцент внимания будет оставаться на финансовых показателях компании, возможностях роста, качества клиентов, сложности услуг". Андрей Оксенюк CFO Ciklum

На IT M&A рынке ценят гибкость и стойкость

Несмотря на полномасштабное вторжение, компании выполнили свои обязательства перед заказчиками, так что такая устойчивость привлекает инвестиции, уверен CEO и ко-фаундер Sigma Software Group Валерий Красовский .

"Только представьте, как наши украинские инженеры могут работать в условиях, когда нет войны и постоянных угроз, если они настолько эффективны и преданны в нестабильное время. Инвесторы увидели, на что мы способны и какой имеем потенциал". Валерий Красовский CEO и ко-фаундер Sigma Software Group

А еще украинские инженеры более гибкие и трудолюбивые по сравнению со специалистами из европейских стран, продолжает Красовский. Дело в том, что за границей существует много регуляторных ограничений, касающихся работы в нерабочее время.

"Но реальный бизнес требует несколько иного подхода, он нуждается в высокой гибкости. Именно поэтому украинские компании остаются в фокусе интереса со стороны инвесторов", – говорит Красовский.

Какие направления интересны на IT M&A рынке с целью инвестирования

Составляющими формулы успеха инвестиций в технологическом секторе могут быть инновация, умноженная на уникальность продукта и мировые тренды, считает Константин Васюк из Ассоциации ИТ Ukraine. Поэтому сегодня наиболее популярным направлением ИТ-инвестиций является искусственный интеллект (ИИ) и все, что с ним связано - машинное обучение, автоматизация процессов для оптимизации бизнеса и т.д.

"Украина сегодня является одним из лидеров в Defence tech (оборонные технологии), разработках по киберзащите и кибербезопасности. Инвесторы из-за границы все чаще присматриваются именно к компаниям с такой экспертизой". Константин Васюк исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine

Также эксперт отмечает, что участники Recovery Conference в Лондоне отдельно отметили уникальность ИТ-решений украинских компаний из Healthtech, Agrotech, Fintech. В целом спрос на интеграцию ИТ-решений в медицину, образование, промышленность повышается, поэтому интерес инвесторов к компаниям, способным предложить соответствующие технические инновации, тоже растет.

Надо искать замену продуктам российского происхождения

Исходя из актуальных трендов, CFO и совладелица IT-компании Bimp Юлия Дырявко выделила топ-5 направлений в украинской технотрасли , что будут перспективны для инвестирования в ближайшие годы.

Инвесторы обращают внимание на искусственный интеллект и машинное обучение. Источник: Delo.ua

Особое внимание Юлия Дырявко обращает на необходимость развития продуктов, которые смогут заменить в Украине программное обеспечение российского происхождения.

"Приведу пример: сегодня более 50% торгово-производственного бизнеса в Украине до сих пор используют 1С и российский "Мой склад". Юлия Дырявко CFO и совладелица IT-компании Bimp Юлия Дырявко

Поэтому инвестиции в этом секторе крайне важны, поскольку усилят позиции украинских разработчиков, обеспечат защиту данных от кибератак, помогут заинтересовать потенциальных клиентов новыми продуктами и т.д.

Приоритетным для инвесторов станет ИИ и military tech

Валерий Красовский из Sigma Software Group считает, что сейчас инвесторам интересны как сервисные бизнесы, так и продуктовые. При этом в Украине есть много примеров очень успешных проектов, известных далеко за пределами страны – это Ajax, Preply, Gitlab и другие. Такие истории повышают интерес к украинским компаниям среди инвесторов.

В целом, по мнению Красовского, инвестиции в технотрасли могут фокусироваться на Artificial Intelligence (искусственный интеллект), поскольку интерес к его возможностям феноменально возрос с появлением ChatGPT.

В свою очередь, Андрей Оксенюк из Ciklum уверен, что инвесторов интересуют новые технологии и решения, имеющие понятные перспективы. В частности, сейчас быстро развиваются такие направления как анализ данных, искусственный интеллект и коммерческое программное обеспечение. Поэтому некоторые покупатели будут искать предприятия с большими возможностями внедрения технологий и ведения бизнеса.

Кроме того, инвесторы присматриваются к military tech, поскольку в этом секторе появляется множество интересных продуктов, продолжает Красовский.

"Этот тренд подтверждает, в том числе, деятельность Brave1 – кластера по поддержке DefenseTech разработок, запущенного в апреле этого года по инициативе государства", - говорит Красовский.

А Юрий Адамчук из Avenga акцентирует, что инвесторы заинтересованы в покупке компаний с сильными дифференциаторами, глубокими компетенциями, позволяющими работать по более высоким рейтингам и качественной клиентской базой.