Защищая Украину от оккупантов, в бою погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

Украинский защитник Владимир Ежов, известен как "Fresh", работавший над компьютерной игрой " S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", погиб в боях с российскими захватчиками.

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Об этом сообщили военный эксперт Игаль Левин и брат павшего Вячеслав Ежов.

"Защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь ты попал в лучший мир, брат", - написал Вячеслав Ежова на своей странице в Facebook.

До 2007 года Владимир Ежов работал геймдизайнером в GSC Game World. Там он присоединился к созданию S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов сделал у персонажа Локи свое лицо.

После полномасштабного вторжения он присоединился к рядам Сил обороны Украины. По предварительной информации, защитник погиб в боях под Бахмутом. Именно на востоке Украины сегодня - самое сложное направление, о чем неоднократно сообщал президент Владимир Зеленский. Самые активные боевые действия ведутся вблизи Бахмута и Соледара.