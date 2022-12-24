Захищаючи Україну від окупантів, в бою загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R.

Український захисник Володимир Єжов відомий як "Fresh", який у 2007 році працював над комп'ютерною грою "S.T.A.L.K.E.R Чисте небо", загинув в боях з російськими загарбниками.

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Про це повідомили військовий експерт Ігаль Левін та брат полеглого В'ячеслав Єжов.

"Захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем. Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате", — написав В'ячеслав Єжова на своїй сторінці в Facebook.

До 2007 року Володимир Єжов працював геймдизайнером у GSC Game World. Там він долучився до створення S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов зробив у персонажа Локі своє обличчя.

Після повномасштабного вторгнення він приєднався до лав Сил оборони України. За попередньою інформацію, захисник загинув у боях під Бахмутов. Саме на сході України сьогодні – найскладніший напрямок, про що неодноразово повідомляв президент України Володимир Зеленський. Найактивніші бойові дії ведуться поблизу Бахмута та Соледара.