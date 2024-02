Геймдев распрямляет крылья? Что происходит на мировом и украинском рынках компьютерных игор

Hogwarts Legacy, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Alan Wake 2, Baldur's Gate III, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – это лишь небольшая часть ААА-проектов, которые стали безумно популярными и финансово успешными. Например, Tears of the Kingdom разошлась тиражом в 10 миллионов копий всего через три дня после выхода, а за следующие четыре месяца достигла отметки в 19,5 миллиона.

Прошедший год был особенным для мировой игровой индустрии. С одной стороны, десятки больших релизов, множество интересных анонсов и рекордные продажи. С другой стороны, проблемы на мобильном рынке, пересмотр прогнозов по доходам и массовые сокращения.

Но если 2023 год был годом увольнений, то 2024 год будет годом закрытий. По крайней мере, так полагают лидеры индустрии.

Действительно ли ситуация настолько плоха? Что ждет игроков? Как во время этого кризиса выживает украинский геймдев? Подвели итоги в прошлом году и выяснили, чего ожидать от текущего.

Много игр, еще больше увольнений

С точки зрения выпущенных продуктов 2023 год был невероятно успешным годом. Рынок давно не видел такого количества разнообразных по форме и масштабу релизов.

14,5 тысяч игр Опубликовано на Steam в 2023 году

На платформе Steam за 2023 год ежедневно публиковалось 39 новых проектов. Все это без учета статистики PlayStation Store, Epic Games Store, мобильных платформ.

Одной из главных причин игрового наводнения называют проблемы предыдущих лет. В частности, пандемия коронавируса заставила студии заново настроить процессы. Позже разработчики откладывали релизы из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В такой ситуации, например, оказалась Final Fantasy XVI. Из-за карантинов работа над игрой затянулась на полгода, а российская агрессия заставила подвинуть рекламную кампанию ролевого боевика.

Final Fantasy XVI не без проблем и задержек, но смогла выйти в 2023 году

Но если отойти от отдельных примеров и посмотреть на игровой рынок в целом, ситуация может показаться не столь позитивной. Первоначально эксперты аналитической компании Newzoo прогнозировали, что в 2023 году доход игровой индустрии увеличится на 2,6% и составит $187,7 миллиарда. Впоследствии аналитики скорректировали свой прогноз. Новая редакция оказалась уже не столь оптимистичной — рынок должен вырасти всего на 0,6%, или же до $184 миллиардов.

Интересно, что на этот пересмотр повлиял сектор рынка, который уже давно считается локомотивом промышленности. Речь идет о мобильном гейминге. В целом распределение доходов между платформами в прошлом году было следующим:

- $38,4 миллиарда принесли игры на ПК - рост здесь составил 5,2%;

- $53,2 миллиарда пришлось на консоли - здесь цифра выросла на 1,6%;

– $90,4 миллиарда составил доход от мобильных игр – он сократился на 1,6%.

Более $107 млрд Расходы в мобильных играх в 2023 году

Эксперты аналитической платформы Data.ai в своем отчете State of Mobile отмечают, что это на 2% ниже, чем годом ранее.

Еще хуже ситуация кажется, если посмотреть на количество сокращений в компаниях, разрабатывающих игры или инструменты для создания игр. Для сравнения сразу стоит отметить показатели 2022-го. Тогда было уволено чуть более тысячи человек по всему миру. В 2023-м рабочие места потеряли десять тысяч специалистов. Среди наиболее заметных сокращений — Unity (минус 1100 специалистов), ByteBance (минус 1000), Embracer Group (минус 950).

Согласно отчету State of the Games Industry, ежегодно выпускаемому организатором Game Developers Conference, 35% специалистов в прошлом году были свидетелями увольнений. Из них 7% напрямую потеряли работу, а еще 28% видели, как сокращают соседние команды и отделы. Интересно, что наиболее активно увольняли тестировщиков, а вот реже всего — маркетологов и финансистов.

Украинский геймдев еще падает, но уже не так стремительно

Проблемы не обошли и украинский геймдев. В прошлом году отечественная индустрия продолжала сокращаться, хотя уже не так быстро. С мая 2022 по февраль 2023 25 крупнейших украинских компаний недосчитались более 1300 геймдев-специалистов. Тогда компании это связывали в основном с релокацией специалистов в другие страны из-за полномасштабной войны.

С февраля по август 2023 количество людей в тех же компаниях сократилось на 400. Это также связывают с переездом и “естественным уменьшением”.

Впрочем, есть и хорошие новости – часть украинских компаний продолжает расти, и теперь это не только геймдев-аутсорсеры. Согласно данным GameDev DOU, за прошлый год штат увеличили :

- iLogos Game Studios (аутсорс) - на 43 человека;

- Fractured Byte (продуктовая компания) - 30 человек;

- GSC Game World (продуктовая компания) - 30 человек;

- Innovecs Games (аутсорс) - 20 человек;

- Frogwares (продуктовая компания) - 9 человек;

– Ulysses Graphics (аутсорс) – 8 человек.

Также увеличилось количество работников в QS Games, Pingle Game Studio и Frag Lab. Отдельно стоит упомянуть кейс киевской игровой компании «Первая студия девелопмента» (или Wargaming Kyiv). Здесь штат хотя и сократился на шесть человек, но самая "Первая студия" оказалась в пятерке украинских IT-компаний, что уплатит наибольший налог на прибыль по эффективной ставке. Если конкретно, то речь идет о рекордных 23,6%.

Также среди трендов украинского геймдева 2023 было присутствие наших специалистов в титрах почти каждой большой игры.

Ярче всего это демонстрирует премия The Game Awards. Среди всех представленных там продуктов украинцы из компании Room 8 Studio приложили свою руку к восьми: Alan Wake 2, Dead Space, Diablo IV, Forza Motorsport, Apex Legends, Hello Kitty Island Adventure, Star Wars Jedi: Survivor и The Crew Motorfest.

И если уж говорить о трендах, то самым заметным и одновременно самым скандальным стал тренд на локализацию.

Во-первых, многие небольшие игры были переведены энтузиастами на украинский.

Во-вторых, заработал Каталог украинской локализации игр (ШАРЫ). В-третьих, в прошлом году впервые за историю Украины вышла ААА-игра, на релизе у которой был официальный украинский перевод.

Речь идет об "игре года" Baldur's Gate III. Правда, заметная часть игроков осталась недовольна переводом — их не устроила локализация рас и имен, а также использование некоторых известных для них украинских выражений. И это не все. Официальный перевод появился в прошлом году у Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2. Правда, и к этим локализациям у многих были претензии.

В 2023 году впервые в истории AAA-игра Baldur's Gate III получила украинскую локализацию. Иллюстрация: Steam

Два года боли и тренды на 2024 год

Нынешний год для игровой индустрии начался стремительно, хоть и невесело. Компания Unity уволила еще 1800 человек, или 25% штата. Руководство свое решение объяснило "реструктуризацией и переориентацией основного бизнеса". Как будто этого было мало, Microsoft, которая в прошлом году наконец закрыла историческое соглашение с Activision Blizzard, уволила из Blizzard 1900 человек. Всего за первый месяц года в игровой индустрии работу потеряло около 5700 специалистов. Более того, согласно отчету State of the Games Industry, о котором упоминалось выше, 56% разработчиков обеспокоены тем, что увольнения не остановятся.

Хотя руководители студий настроены еще более пессимистично. Издание GamesIndustry.biz обсудило ситуацию с руководителями игровых компаний и пришло к выводу, что индустрию ждут очень сложные времена. Один из собеседников отметил - сейчас в видеоиграх слишком много убыточных бизнесов и они "ожидают до двух лет боли". При этом этот год может стать годом закрытия целых студий.

С другой стороны, финансовые прогнозы на 2024 год пока положительные. Аналитики из Newzoo считают , что, несмотря на увольнение, доход игровой индустрии поднимется до $189 миллиардов, а среднегодовой темп роста к 2026-му составит 1,3%.

«Одним из главных драйверов будет база текущих игр для Xbox и PlayStation 5. Хотя нынешний каталог релизов будет не таким удивительным, как в 2023-м. Игровые компании будут применять стратегии уменьшения рисков, например, будут избегать новых IP. Они сосредоточятся на сиквелах и использовании проверенных франшиз», — говорится в отчете.

Кроме франшизного пути в 2024 году трендом станет укрепление новых игроков – Apple и Netflix. Процесс уже набирает обороты. Например, 30 января для iPhone 15 Pro, Pro Max и iPad вышла Death Stranding Director's Cut, а в декабре для этих гаджетов состоялся релиз Resident Evil 4. В свою очередь Netflix недавно сообщила инвесторам, что трилогию GTA, доступную в сервисе с 14 декабря, скачали более 18 миллионов раз. Интересно, что до появления этой серии на стриминге устанавливали около 10 миллионов игр в месяц, а после показатель вырос втрое.

Наконец, третьим трендом будет использование искусственного интеллекта. По сути, ярким примером этой тенденции уже стала игра Palworld. Она вышла 19 января и только через неделю разошлась тиражом в 8 млн экземпляров. Ее разработчики активно продвигают идею использования ИИ для создания своих продуктов.

Одна из самых ожидаемых игр года – STALKER 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World также будет использовать технологии искусственного интеллекта. В мае прошедшего года компания NVIDIA представила Avatar Cloud Engine (ACE). Туда уже встроены оптимизированные ШИ-модели. В частности, NVIDIA Omniverse Audio2Face, которая используется для мгновенного создания анимации лица, отвечающего звуковой дорожке. Эту технологию используют разработчики из GSC.

STALKER 2. Heart of Chornobyl – один из самых ожидаемых украинских релизов в этом году

Именно они, вероятно, будут среди триумфаторов года. Дело в том, что самая ожидаемая сегодня игра (GTA VI) выйдет не раньше 2025 года и некоторые индустриальные медиа уже задают вопрос — а что будет двигать рынок в 2024-м? Конечно, игроков ждет Skull and Bones, Dragon's Dogma 2, Senua's Saga: Hellblade II и тому подобное. Но одной из самых примечательных игр будет именно STALKER 2.

Сиквел успешно показали в августе на конференции Gamescom, а затем и на выставке Poznan Game Arena. Кроме того, продукт от GSC номинировали на награду «Самая ожидаемая игра» во время Golden Joystick Awards 2023. Выйти “Сердце Чернобыля” должно 5 сентября.

Впрочем, на горизонте 2024 есть и другие украинские игры — новая часть Metro от 4A Games, steampunk-шутер SAND от львовской студии Hologryph, научно-фантастический шутер Discovery от Stepico Games. Точных дат для них пока нет и текущие новости вызывают беспокойство. Но ввиду уровня украинских игробоев и нехватки по-настоящему громких мировых релизов в ближайшее время — все эти игры имеют потенциал стать известными не только на украинском рынке.