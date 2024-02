Геймдев розпростує крила? Що відбувається на світовому та українському ринках розробки компʼютерних ігор

Hogwarts Legacy, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Alan Wake 2, Baldur's Gate III, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — це лише невелика частка ААА-проєктів, що стали шалено популярними та фінансово успішними. Наприклад, Tears of the Kingdom розійшлася накладом у 10 мільйонів копій лише за три дні після виходу, а за наступні чотири місяці сягнула позначки у 19,5 мільйонів.

Рік, що минув, був особливим для світової ігрової індустрії. З одного боку — десятки великих релізів, безліч цікавих анонсів та рекордні продажі. З іншого — проблеми на мобільному ринку, перегляд прогнозів по доходах та масові скорочення.

Але якщо 2023-й був роком звільнень, то 2024-й буде роком закриттів. Принаймні, так вважають лідери індустрії.

Чи дійсно ситуація настільки погана? Що чекає на гравців? Як під час цієї кризи виживає український геймдев? Підбили підсумки минулого року та з’ясували, чого очікувати від поточного.

Багато ігор, ще більше звільнень

З точки зору випущених продуктів 2023-й був неймовірно успішним роком. Ринок давно не бачив такої кількості різноманітних за формою та масштабом релізів.

14,5 тисяч ігор Опубліковано на Steam в 2023 році

На платформі Steam протягом 2023 року щодня публікувалося 39 нових проєктів. Все це без врахування статистики PlayStation Store, Epic Games Store, мобільних платформ тощо.

Однією з головних причин ігрової повені називають проблеми попередніх років. Зокрема, пандемія коронавірусу змусила студії заново налаштувати процеси. Пізніше розробники відкладали релізи через повномасштабне вторгнення росії в Україну. В такій ситуації, наприклад, опинилася Final Fantasy XVI. Через карантини робота над грою затягнулася на пів року, а російська агресія змусила посунути рекламну кампанію рольового бойовика.

Final Fantasy XVI не без проблем та затримок, але змогла вийти в 2023 році

Та якщо відійти від окремих прикладів і подивитися на ігровий ринок загалом, ситуація може здатися не такою позитивною. Початково експерти аналітичної компанії Newzoo прогнозували, що у 2023 році дохід ігрової індустрії збільшиться на 2,6% і становитиме $187,7 мільярда. Згодом аналітики скорегували свій прогноз. Нова редакція виявилася вже не такою оптимістичною — ринок мав зрости лише на 0,6%, або ж до $184 мільярдів.

Цікаво, що на цей перегляд вплинув сектор ринку, який вже давно вважається локомотивом індустрії. Мова йде про мобільний геймінг. Загалом розподіл доходів між платформами торік був таким:

— $38,4 мільярда принесли ігри на ПК — зростання тут склало 5,2%;

— $53,2 мільярда припало на консолі — тут цифра виросла на 1,6%;

— $90,4 мільярда склав дохід від мобільних ігор — він скоротився на 1,6%.

Понад $107 млрд Витрати в мобільних іграх в 2023 році

Експерти аналітичної платформи Data.ai у своєму звіті State of Mobile зазначають, що це на 2% нижче, ніж роком раніше.

Ще гіршою ситуація здається, якщо подивитися на кількість скорочень в компаніях, які розробляють ігри, або інструменти для створення ігор. Для порівняння одразу варто зазначити показники 2022-го. Тоді було звільнено ледве більше тисячі людей по всьому світу. У 2023-му робочі місця втратили десять тисяч спеціалістів. Серед найпомітніших скорочень — Unity (мінус 1100 фахівців), ByteBance (мінус 1000), Embracer Group (мінус 950) тощо.

Згідно зі звітом State of the Games Industry, який щороку випускають організатор Game Developers Conference, 35% фахівців минулого року були свідками звільнень. З них 7% безпосередньо втратили роботу, а ще 28% бачили, як скорочують сусідні команди та відділи. Цікаво, що найактивніше звільняли тестувальників, а от рідше за все — маркетологів та фінансистів.

Український геймдев ще падає, але вже не так стрімко

Проблеми не оминули і український геймдев. Минулого року вітчизняна індустрія продовжувала скорочуватися, хоча вже і не так швидко. З травня 2022-го по лютий 2023-го 25 найбільших українських компаній недорахувалися понад 1300 геймдев-спеціалістів. Тоді компанії це пов’язували здебільшого з релокацією фахівців до інших країн через повномасштабну війну.

З лютого по серпень 2023-го кількість людей у тих самих компаніях скоротилася на 400. Це також пов’язують з переїздом та “природним зменшенням”.

Втім, є й гарні новини — частина українських компаній продовжує зростати і тепер це не лише геймдев-аутсорсери. Згідно з даними GameDev DOU, за минулий рік штат збільшили:

— iLogos Game Studios (аутсорс) — на 43 людини;

— Fractured Byte (продуктова компанія) — 30 людей;

— GSC Game World (продуктова компанія) — 30 людей;

— Innovecs Games (аутсорс) — 20 людей;

— Frogwares (продуктова компанія) — 9 людей;

— Ulysses Graphics (аутсорс) — 8 людей.

Також зросла кількість працівників у QS Games, Pingle Game Studio та Frag Lab. Окремо варто згадати кейс київської ігрової компанії «Перша студія девелопмент» (або Wargaming Kyiv). Тут штат хоча і скоротився на шість людей, але сама “Перша студія” опинилася у п’ятірці українських IT-компаній, що сплатити найбільший податок на прибуток за ефективною ставкою. Якщо конкретно, то мова йде про рекордні 23,6%.

Також серед трендів українського геймдеву 2023 року була присутність наших спеціалістів в титрах майже кожної великої гри.

Найяскравіше це демонструє премія The Game Awards. Серед усіх представлених там продуктів, українці з компанії Room 8 Studio доклали свою руку до восьми: Alan Wake 2, Dead Space, Diablo IV, Forza Motorsport, Apex Legends, Hello Kitty Island Adventure, Star Wars Jedi: Survivor та The Crew Motorfest.

І якщо вже говорити про тренди, то найпомітнішим та водночас найскандальнішим став тренд на локалізацію.

По-перше, багато невеличких ігор були перекладені ентузіастами українською.

По-друге, запрацював Каталог української локалізації ігор (КУЛІ). По-третє, минулого року вперше за історію України вийшла ААА-гра, на релізі у якої був офіційний український переклад.

Мова йде про “гру року” Baldur's Gate III. Щоправда, помітна частина гравців лишилася незадоволеною перекладом — їх не влаштувала локалізація рас та імен, а також використання деяких маловідомих для них українських виразів. Та навіть це не все. Офіційний переклад з’явився минулого року у Cyberpunk 2077 та Alan Wake 2. Щоправда, і до цих локалізацій у багатьох були претензії.

В 2023 році вперше в історії AAA-гра Baldur's Gate III отримала українську локалізацію. Ілюстрація: Steam

Два роки болю та тренди на 2024 рік

Поточний рік для ігрової індустрії почався стрімко, хоча й невесело. Компанія Unity звільнила ще 1800 людей, або ж 25% штату. Керівництво своє рішення пояснило “реструктуризацією та переорієнтацією основного бізнесу”. Ніби цього було мало, Microsoft, яка минулого року нарешті закрила історичну угоду з Activision Blizzard, звільнила з Blizzard 1900 людей. Загалом, за перший місяць року в ігровій індустрії роботу втратило приблизно 5700 спеціалістів. Ба більше, згідно зі звітом State of the Games Industry, про який згадувалося вище, 56% розробників занепокоєні тим, що звільнення не зупиняться.

Хоча керівники студій налаштовані ще песимістичніше. Видання GamesIndustry.biz обговорило ситуацію з керівниками ігрових компаній і дійшло до висновку, що індустрію чекають надзвичайно складні часи. Один зі співрозмовників зазначив — зараз у відеоіграх занадто багато збиткових бізнесів і вони “очікують до двох років болю”. При цьому поточний рік може стати роком закриття цілих студій.

З іншого боку, фінансові прогнози на 2024-й поки що позитивні. Аналітики з Newzoo вважають, що попри звільнення, дохід ігрової індустрії підніметься до $189 мільярдів, а середньорічний темп зростання до 2026-го складатиме 1,3%.

«Одним з головних драйверів буде база поточних ігор для Xbox та PlayStation 5. Хоча цьогорічний каталог релізів буде не таким дивовижний, як у 2023-му. Ігрові компанії застосовуватимуть стратегії зменшення ризиків, наприклад, уникатимуть нових IP. Натомість вони зосередяться на сиквелах та використанні перевірених франшиз», — йдеться у звіті.

Окрім франшизного шляху у 2024 році трендом стане укріплення нових гравців — Apple та Netflix. Процес вже набирає обертів. Наприклад, 30 січня для iPhone 15 Pro, Pro Max та iPad вийшла Death Stranding Director's Cut, а у грудні для цих гаджетів відбувся реліз Resident Evil 4. Своєю чергою Netflix нещодавно повідомила інвесторам, що трилогію GTA, яка доступна в сервісі з 14 грудня, завантажили понад 18 мільйонів разів. Цікаво, що до появи цієї серії на стрімінгу встановлювали близько 10 мільйонів ігор на місяць, а після показник зріс втричі.

Нарешті третім трендом буде використання штучного інтелекту. Власне, яскравим прикладом цієї тенденції вже стала гра Palworld. Вона вийшла 19 січня і лише за тиждень розійшлася накладом у 8 млн екземплярів. Її розробники активно просувають ідею використання ШІ для створення своїх продуктів.

Одна за найочікуваніших ігор року — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World також буде використовувати технології штучного інтелекту. У травні минулого року компанія NVIDIA представила Avatar Cloud Engine (ACE). Туди вже інтегровані оптимізовані ШІ-моделі. Зокрема NVIDIA Omniverse Audio2Face, яка використовується для миттєвого створення анімації обличчя, що відповідає звуковій доріжці. Цю технологію використовують розробники з GSC.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl - один з найбільш очікуваних українських релізів цього року

Саме вони, можливо, будуть серед тріумфаторів року. Річ у тім, що найочікуваніша на сьогодні гра (GTA VI) вийде не раніше 2025 року і деякі індустріальні медіа вже ставлять питання — а що буде рухати ринок у 2024-му? Звісно, на гравців чекає Skull and Bones, Dragon’s Dogma 2, Senua’s Saga: Hellblade II тощо. Але однією з найпримітніших ігор буде саме S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сиквел успішно показали у серпні на конференції gamescom, а потім і на виставці Poznan Game Arena. Окрім того, продукт від GSC номінували на нагороду «Найочікуваніша гра» під час Golden Joystick Awards 2023. Вийти “Серце Чорнобиля” має 5 вересня.

Втім, на обрії 2024-го є й інші українські ігри — нова частина Metro від 4A Games, steampunk-шутер SAND від львівської студії Hologryph, науково-фантастичний шутер Discovery від Stepico Games. Точних дат для них поки немає і поточні новини викликають занепокоєння. Та зважаючи на рівень українських ігроробів та нестачу по-справжньому гучних світових релізів найближчим часом — всі ці ігри мають потенціал стати відомими не тільки на українському ринку.