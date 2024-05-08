Верховная Рада разрешила самофинансирование ликвидации убыточных государственных предприятий

8 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект №9387 , инициированный Фондом государственного имущества. Этот документ вводит механизм самофинансирования ликвидации государственных предприятий, что позволит очистить экономику от убыточных и бездействующих хозяйственных единиц без привлечения бюджетных средств.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Ожидается, что такая мера будет иметь значительное положительное влияние, освободив экономику от балласта, уменьшив финансовое бремя для бюджета и позволив направить ресурсы на развитие перспективных государственных компаний.

По его словам, начиная с 2022 года, в управление Фонда госимущества было передано более 1200 государственных предприятий, доведя их общее количество до 2100. По результатам проведенного анализа, 1278 из них предварительно направлены на ликвидацию.

Коваль добавляет, что окончательное количество будет определено специально созданной рабочей группой, поскольку часть предприятий оказалась привлекательной для приватизации.

"До сих пор ликвидация существующих только "на бумаге" государственных предприятий фактически не осуществлялась, из-за чего проблема приобрела критический масштаб", - подчеркнул он.

Глава ФГИ подчеркнул, что государство не может генерировать убытки, а ликвидация неработающих государственных предприятий является весомым шагом в реализации реформы этого сектора экономики.

"Благодарю парламентариев за поддержку этой крайне необходимой инициативы. А также наших международных партнеров - Transparency International, Европейской инициативы "Экспертиз Франс" (Проект Право-Justice) и Всемирного банка - за экспертную поддержку в реализации реформы", - написал Коваль.

Добавим, что Верховная Рада 11 апреля приняла закон об особенностях прекращения государственных предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют убытки. Таких предприятий, по оценкам Фонда госимущества, свыше 1200.

Кроме того, ликвидация позволит погасить долги предприятий перед госбюджетом и работниками.

Фонд госимущества рассчитывает, что благодаря новой процедуре удастся найти и продать активы неработающих госпредприятий общей стоимостью не менее 140 млн грн.