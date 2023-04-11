В Украине ликвидируют более тысячи нерабочих предприятий

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об особенностях прекращения государственных предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют убытки. Таких предприятий, по оценкам Фонда госимущества, свыше 1200.

Для их ликвидации необходимо более 30 млн грн, сообщила прессслужба Фонда.

Принятый закон вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации, то есть на это не будут тратиться дополнительные бюджетные деньги. Для этой процедуры будут привлекаться квалифицированные специалисты.

За это они смогут получить оплату в размере от 3 до 5% от стоимости ликвидируемого объекта.

Кроме того, ликвидация позволит погасить долги предприятий перед госбюджетом и работниками.

Фонд госимущества рассчитывает, что благодаря новой процедуре удастся найти и продать активы неработающих госпредприятий общей стоимостью не менее 140 млн грн.

Напомним, победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь идет о задолженности в размере 560,49 млн. грн. Это дополнительный результат возобновления приватизации в сентябре 2022 года.