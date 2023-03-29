Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОКа

Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Такую информацию озвучил глава ФГИУ Рустем Умеров в интервью Forbes.

“ФГИУ уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также Демуринского ГОКа, принадлежавшего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление”, - рассказал председатель Фонда госимущества.

Находящийся в Днепропетровской области Демуринский горно-обогатительный комбинат принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову, против которого суд применил санкции, ведь бизнесмен способствовал вооруженной агрессии РФ против Украины. Михаил Шелков является бенефициаром и заместителем председателя совета директоров российской корпорации – крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма". В июне 2021 года в санкционный список Шелкова внесла СНБО.

В ФГИ отметили, что планируют быстро выставить на аукцион и Николаевский глиноземный завод российского миллиардера Олега Дерипаски. Впрочем, как сообщил Рустем Умеров, завод до сих пор юридически не поступил в управление Фонда. Отметим, что Высший антикоррупционный суд 16 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски .

Напомним, в конце февраля 2023 года Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы Михаила Шелкова и разрешил Фонду государственного имущества распродать активы российского олигарха Шелкова, в том числе Демуринский ГОК.

Перед этим Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании активов Шелкова в доход государства.

С начала года 2023 Фонд госимущества привлек от приватизации 1 млрд гривен, проведя 81 приватизационный аукцион, привлек 1 млрд грн от частных инвесторов. 65% средств уже поступило в государственный бюджет.