С начала года Фонд госимущества привлек от приватизации 1 млрд гривен

С начала 2023 года Фонд государственного имущества Украины привлек от приватизации 1 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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"С начала 2023 года Фонд госимущества провел 81 приватизационный аукцион, привлекая 1 млрд грн от частных инвесторов. 65% средств уже поступили в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Согласно ему, г. с начала года за государственное имущество на приватизационных аукционах соревновались 468 предпринимателей. В результате общая победная цена составила 1,038 млрд грн, что превышает общую стартовую стоимость проданных объектов в шесть раз.

Напомним, что в 2023 году Фонд госимущества планирует привлечь от приватизации государственного имущества 6 млрд. гривен.