Від початку року Фонд держмайна залучив від приватизації 1 млрд гривень

Від початку 2023 року Фонд державного майна України залучив від приватизації 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

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"З початку 2023 року Фонд держмайна провів 81 приватизаційний аукціон, залучивши 1 млрд грн від приватних інвесторів. 65% коштів вже надійшли до державного бюджету", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, м з початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах змагалися 468 підприємців. Внаслідок цього загальна переможна ціна склала 1,038 млрд грн, що перевищує загальну стартову вартість проданих об'єктів в шість разів.

Нагадаємо, що у 2023 році Фонд держмайна планує залучити від приватизації державного майна 6 млрд гривень.