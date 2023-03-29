Фонд держмайна готується до приватизації конфіскованого Демурінського ГЗК

Фонд державного майна готується виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Таку інформацію озвучив очільник ФДМУ Рустем Умєров в інтерв’ю Forbes.

“ФДМУ вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який належав російському бізнесменові Михайлу Шелкову. Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. Щодо інших активів ще ведемо роботу з прийняття в управління”, - розповів голова Фонду держмайна.

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який знаходиться в Дніпропетровській області, належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову, проти якого суд застосував санкції, адже бізнесмен сприяв збройній агресії РФ проти України. Михайло Шелков є бенефіціаром та заступником голови ради директорів російської корпорації-найбільшого у світі виробника титану "ВСМПО-Авісма". В червні 2021 року в санкційний список Шелкова внесла РНБО.

В ФДМУ зазначили, що планують швидко виставити на аукціон і Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Олега Дерипаски. Втім, як повідомив Рустем Умєров, завод досі юридично не надійшов в управління Фонду. Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 16 лютого задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи Михайла Шелкова і дозволив Фонду державного майна розпродати активи російського олігарха Шелкова, зокрема Демурінський ГЗК.

Перед тим Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів Шелкова в дохід держави.

Від початку року 2023 року Фонд держмайна залучив від приватизації 1 млрд гривень, провівши 81 приватизаційний аукціон, залучивши 1 млрд грн від приватних інвесторів. 65% коштів вже надійшли до державного бюджету.