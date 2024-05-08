ФГИ выставил на продажу научно-исследовательский и проектный институт в Ивано-Франковске

Фонд государственного имущества Украины объявил о приватизационном аукционе по продаже Ивано-Франковского научно-исследовательского и проектного института землеустройства.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Стартовая цена актива - 2,79 млн грн. Онлайн-торги пройдут 14 мая в системе "Прозорро.Продажи". Прием заявок проходит до 13 мая включительно.

Что известно о лоте

Объект, выставленный на аукцион, расположен в центре Ивано-Франковска, рядом с учебными заведениями, магазинами, спортивными залами, озером и парками. Такая локация создает выгодные условия для инвестирования. Он находится по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Академика Сахарова, 34.

Институт имеет многолетний опыт решения проблем землеустройства, земельного кадастра и охраны земель. С 2003 года он имеет статус государственного предприятия.

В состав единого имущественного комплекса ГП входят:

административный корпус (1880,6 м², из них 840,5 м² передано в аренду Госгеокадастру);

5 ед. автотранспорта;

553 ед. движимого имущества (оборудование, мебель и т.п.);

команда из 30 профессионалов.

По состоянию на 01.01.2024 у предприятия нет задолженности по заработной плате и перед бюджетом.

"Приватизация ГП "Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" - это возможность инвестировать в уникальный актив с мощным научным потенциалом и выгодным расположением", - отметил Коваль.

За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн грн

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Напомним, в ноябре 2023 года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.