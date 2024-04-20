Здание бывшего Института зерновых культур продали в 16,5 тысяч раз дороже стартовой цены

Комплекс зданий в Днепропетровской области в ходе приватизационного аукциона продали за 22 миллиона гривен – в 16,5 тысяч раз дороже стартовой цены.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"8 успешных аукционов на 28,5 миллиона гривен. Таков результат у Фонда госимущества на этой неделе", - рассказал Коваль.

По его словам, самым дорогим лотом стал комплекс зданий в Днепропетровской области, проданный за 22 млн грн. За лот соревновались 8 участников, а финальная стоимость актива увеличилась более чем в 16,5 тысячи раз.

По данным Prozorro.Продажи, речь идет о комплексе в составе административного корпуса и двух лабораторных корпусов Института зерновых культур Национальной академии аграрных наук Украины, расположенном на ул. Академика Павлова (Днепровская), 1, в поселке Горького под Днепром.

Победителем аукциона стал Евгений Бижко. Он директор зарегистрированного в Киеве ООО "Менора Трейд", занимающегося оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Конечный бенефициарный владелец и основатель компании – Максим Кирпа.

За первый квартал госбюджет пополнился 650 млн грн от приватизации

По информации от главы ФГИУ Коваля, по результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан более чем за 106 миллионов гривен. В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

В Фонде госимущества также сообщили, что с аренды за первый квартал бюджет уже получил более 208 миллионов гривен, тогда как площадь нового арендованного имущества составляла 196 тысяч квадратных метров. По количеству сданных в аренду квадратных метров лидируют региональные отделения ФГИУ во Львовской, Закарпатской, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

В ноябре 2023 года Фонд госимущества спрогнозировал, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.