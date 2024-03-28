За рік кількість спеціалістів у найбільших геймдев-компаніях скоротилася на майже 15%: у чому причина

Скорочення кількості фахівців відбулося через обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг та інших причин.

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GameDev DOU проаналізував український ринок геймдеву, які працюють в Україні, щодо загальної кількості працівників та частці технічних спеціалістів в компаніях галузі.

Проаналізовано 25 найбільших геймдев-компаній, офіси яких представлені у 9 українських містах. Основне місто — це Київ, у якому розміщуються 17 компаній. Потім йдуть Львів, Харків, Дніпро. Зазначається, що у рейтингу зібрані як суто українські, так і міжнародні компанії, що мають представництва у нашій країні та сплачують в ній податки.

Так, станом на лютий 2024 року у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 7 663 спеціалістів. Про це повідомили у DOU GameDev.

За пів року їхня кількість скоротилася на 1020 людей (або 11,75%), а за рік — на 1411 (майже 15%). У 14 компаній зі списку найбільших відбулося зменшення штату. Серед причин: обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг тощо.

Зростання було далеко не в усіх, але воно все ж було — одинадцять команд за останні пів року стали більше. Загалом йдеться майже про 170 фахівців. Найкращі показники у творців S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World — плюс 40 співробітників.

Перше місце рейтингу займає Playrix — у компанії працює ​​953 фахівці, з них 75% — технічні спеціалісти. Зазначається, що компанія володіє в Україні декількома студіями, але має російське походження та досі наймає і релокує розробників з країни-агресорки.

Друге місце посіла Room 8 Group — 846 фахівців, технічних спеціалістів 79%.

Третє місце в Ubisoft — 760 спеціалістів, технічних спеціалістів 93%. Зазначається, що у жодної з трьох найбільших компаній не було зростання за останні пів року.

За останні пів року три компанії з топу розширили свою географію. Так, Kevuru Games відкрила свій осередок у Варшаві (Польща), RetroStyle Games — в Києві, а N-iX Game & VR Studio — у Бухаресті (Румунія).

До списку потрапили компанії, які розробляють власні продукти — мобільні ігри, AA та AAA-проєкти; аутсорс-студії, геймдев-стартапи IT-компаній. Не потрапили компанії, що займаються гемблінгом, створенням мобільних застосунків для казино, ігор у жанрі соціальне казино тощо. Також у список ми не додавали компанії, де менш як 75 співробітників.

Геймдев-бізнес в умовах війни

У 2023 році геймдев-бізнес навчився працювати в умовах війни. Так, деякі компанії збільшили штат фахівців: зокрема, Room 8 зросла на 136 осіб, Pingle – на 71, Innovecs – на 33, Stepico – на 22, N-iХ Game & VR – на 11. Загалом на ринку присутні досить оптимістичні настрої: бізнес за можливості планує наймати нових співробітників й надалі.

Водночас з цим, в аутсорс-компаніях говорять про проблеми із залученням нових контрактів. Причина проста: через енергетичну кризу, блекаути та складну зиму клієнти обережно відносилися до підписання довгострокових угод. Тому за півтора року війни на ринку могли відбуватися скорочення персоналу.