- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Розробник S.T.A.L.K.E.R. 2 – шантажистам: "Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна"
GSC Game World, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2, зазнала шантажу з боку спільноти, коріння якого тягнуться до Росії. Але компанія категорично відкинула вимоги шантажистів і пообіцяла й надалі послідовно дотримуватися проукраїнської політики.
"Ми українська компанія і як і більшість українців, також побачили за останній час безліч набагато страшніших речей: наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вийде. шантажувати теж. Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна -- ми будемо і надалі робити все, що у наших силах, для рідної країни", - йдеться у заяві GSC Game World на офіційній сторінці гри S.T.A.L.K.E.R. 2 у Facebook.
Річ у тім, що нещодавно в групі "Вісник "Того Самого Сталкеру" у російській соцмережі VK, що заборонена в Україні, був оприлюднений ультиматум до GSC Game World. Шантажисти вимагали від GSC Game World публічних вибачень на адресу росіян та білорусів, повернення російської локалізації ігор та зняття бану з одного з учасників групи на профільному сервері у дискорді.
Шантажисти виклали у публічний доступ деякі матеріали гри S.T.A.L.K.E.R. 2, що наразі розробляється і заявили, що в них є багато іншої конфіденційної інформації щодо майбутньої гри. Вони погрожують її оприлюднити після 15 березня, якщо GSC Game World не виконає умови шантажистів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
GSC Game World ультиматум відкинула. В компанії повідомили, дійсно був зламаний один з робочих акантів групи по роботі з зображеннями, звідки й стався витік даних. Це далеко не перший випадок зламу та намагань шантажувати розробників, але вони не збираються йти проти своїх принципів і надалі будуть дотримуватись своєї політики відносно РФ та Білорусі.
Також розробники звернулись до фанатів гри і закликали їх не вивчати візуал, що публікують шантажисти, бо він містить робочі застарілі матеріали і вони можуть випадково зіпсувати враження.
Після початку повномасштабного вторгнення GSC Game World закрила продажі своїх ігор у РФ та РБ та прибрала російську локалізацію продуктів. Розробники змінили назву міста Chernobyl на Chornobyl в підзаголовку гри, щоб підкреслити правильну українську транслітерацію.
Компанія використовує свої можливості, щоб привернути увагу до війни в Україні. Так, на конференції Microsoft було показано відео про розробку в умовах війни, коли частина співробітників продовжує працювати з укриттів, шукати генератори під час відключень світла, а деякі весь цей час служать у лавах Збройних сил України.
Команда GSC Game World зібрала на благодійному розпродажі своїх ігор 800 тисяч доларів для фонду "Повернись Живим".
Один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R., геймдизайнер Володимир Єжов, наприкінці 2022 року загинув на війні з РФ.