Розробник S.T.A.L.K.E.R. 2 – шантажистам: "Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна"

GSC Game World, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2, зазнала шантажу з боку спільноти, коріння якого тягнуться до Росії. Але компанія категорично відкинула вимоги шантажистів і пообіцяла й надалі послідовно дотримуватися проукраїнської політики.

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"Ми українська компанія і як і більшість українців, також побачили за останній час безліч набагато страшніших речей: наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вийде. шантажувати теж. Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна -- ми будемо і надалі робити все, що у наших силах, для рідної країни", - йдеться у заяві GSC Game World на офіційній сторінці гри S.T.A.L.K.E.R. 2 у Facebook.

Річ у тім, що нещодавно в групі "Вісник "Того Самого Сталкеру" у російській соцмережі VK, що заборонена в Україні, був оприлюднений ультиматум до GSC Game World. Шантажисти вимагали від GSC Game World публічних вибачень на адресу росіян та білорусів, повернення російської локалізації ігор та зняття бану з одного з учасників групи на профільному сервері у дискорді.

Шантажисти виклали у публічний доступ деякі матеріали гри S.T.A.L.K.E.R. 2, що наразі розробляється і заявили, що в них є багато іншої конфіденційної інформації щодо майбутньої гри. Вони погрожують її оприлюднити після 15 березня, якщо GSC Game World не виконає умови шантажистів.

GSC Game World ультиматум відкинула. В компанії повідомили, дійсно був зламаний один з робочих акантів групи по роботі з зображеннями, звідки й стався витік даних. Це далеко не перший випадок зламу та намагань шантажувати розробників, але вони не збираються йти проти своїх принципів і надалі будуть дотримуватись своєї політики відносно РФ та Білорусі.

Також розробники звернулись до фанатів гри і закликали їх не вивчати візуал, що публікують шантажисти, бо він містить робочі застарілі матеріали і вони можуть випадково зіпсувати враження.

Після початку повномасштабного вторгнення GSC Game World закрила продажі своїх ігор у РФ та РБ та прибрала російську локалізацію продуктів. Розробники змінили назву міста Chernobyl на Chornobyl в підзаголовку гри, щоб підкреслити правильну українську транслітерацію.

Компанія використовує свої можливості, щоб привернути увагу до війни в Україні. Так, на конференції Microsoft було показано відео про розробку в умовах війни, коли частина співробітників продовжує працювати з укриттів, шукати генератори під час відключень світла, а деякі весь цей час служать у лавах Збройних сил України.

Команда GSC Game World зібрала на благодійному розпродажі своїх ігор 800 тисяч доларів для фонду "Повернись Живим".

Один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R., геймдизайнер Володимир Єжов, наприкінці 2022 року загинув на війні з РФ.