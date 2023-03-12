Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 – шантажистам: "Наша принципиальная позиция по поддержке Украины неизменна"

GSC Game World, разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2, подверглась шантажу со стороны сообщества, корни которого тянутся в Россию. Но компания категорически отвергла требования шантажистов и пообещала и в дальнейшем последовательно придерживаться проукраинской политики.

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"Мы украинская компания и как и большинство украинцев, также увидели за последнее время множество гораздо более страшных вещей: наши разрушенные дома, изувеченные судьбы и смерти наших близких. Запугать подобными действиями нас не получится. шантажировать тоже. Наша принципиальная позиция по поддержке Украины неизменна - мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны", - говорится в заявлении GSC Game World на официальной странице игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в Facebook .

Дело в том, что недавно в группе "Вестник "Того самого Сталкера" в запрещенной в Украине российской соцсети VK был обнародован ультиматум в адрес GSC Game World. Шантажисты требовали от GSC Game World публичных извинений в адрес россиян и белорусов игры и снятие бана с одного из участников группы на профильном сервере в дискорде.

Шантажисты выложили в публичный доступ некоторые материалы игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая сейчас разрабатывается, и заявили, что у них есть много другой конфиденциальной информации о предстоящей игре. Они угрожают обнародовать ее после 15 марта, если GSC Game World не выполнит их условия.

GSC Game World ультиматум отвергла. В компании сообщили, действительно был сломан один из рабочих акантов группы по работе с изображениями, откуда и произошла утечка данных. Это далеко не первый случай взлома и попыток шантажировать разработчиков, но они не собираются идти против своих принципов и в дальнейшем будут придерживаться своей политики в отношении РФ и Беларуси.

Также разработчики обратились к фанатам игры и призвали их не изучать визуал, публикуемый шантажистами, поскольку он содержит рабочие устаревшие материалы и они могут случайно испортить впечатление.

После начала полномасштабного вторжения, GSC Game World закрыла продажи своих игр в РФ и РБ и убрала российскую локализацию продуктов. Разработчики изменили название города Chernobyl на Chornobyl в подзаголовке игры, чтобы подчеркнуть правильную украинскую транслитерацию.

Создатели культовой игры используют свои возможности для привлечения внимания к войне в Украине. Так, на конференции Microsoft было показано видео о разработке в условиях войны, когда часть сотрудников продолжает работать по укрытиям, искать генераторы при отключениях света, а некоторые все это время служат в рядах Вооруженных сил Украины.

Команда GSC Game World собрала на благотворительной распродаже своих игр 800 тысяч долларов для фонда "Вернись Живым".

Один из разработчиков игры STALKER, геймдизайнер Владимир Ежов, в конце 2022 года погиб на войне с РФ.