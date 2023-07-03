"Наши сотрудники – это создатели нового", - Виктория Никитина, HRD девелопера Alterra Group

Компания Alterra Group построила и запустила во Львове логистический комплекс PORT, который стал первым и пока единственным крупным инфраструктурным объектом, построенным в Украине с начала полномасштабной войны. Выполнить эту задачу было бы невозможно без объединенной и мотивированной команды. Мы пообщались с HRD Alterra Group Викторией Никитиной о том, какие компетенции важны сейчас, портрет идеального сотрудника и творчество в девелопменте.

Виктория, Как бы вы охарактеризовали корпоративную культуру компании?

- Наша культура построена на доверии к сотрудникам. Мы не строим границ внутри. Мы фокусируемся на культуре результата и культуре обучения. Мы быстро принимаем решения и не играем в политические игры внутри компании. Нет чинопочитания или статусов: каждый испытывает уважение к себе. Мы толерантно относимся к ошибкам, но халатность в работе для нас недопустима.

HR-политика Альтерра Групп — какая она ?

— Мы уже не о Human Resource, а о Human Capital – основной бизнес-актив, предусматривающий стратегический уровень управления персоналом, ценность которого увеличивается за счет инвестиций в развитие и опыт в новых проектах. Наш ключевой подход – это привлечение и "выращивание" специалистов, готовых к смелым решениям, амбициозным проектам и адреналину. Мы ищем таких, кто постоянно стремится к развитию, обучению, экспериментам. Для нас важно сочетание hard-skills с soft-skills. Мы ищем в команду "своих людей", разделяющих наши ценности.

Какие soft-skills должны иметь кандидата в компанию, чтобы органично войти в команду?

— Наш сотрудник творческий или ему нравится быть причастным к творческому результату, выполняя нетворческую работу. Ему важно, что мы делаем и как выглядят наши проекты. Он смел и готов к таким же решениям.

Он готов принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, развиваться и, несмотря ни на что, реализовывать крутые проекты! Не может стоять на месте. Ему важен результат: личный и команды. У него все должно быть круто, здоровая судьба перфекционизма и желание делать лучшее все вокруг.

Сотрудники Alterra Group – это…

- Создатели нового. Это не значит, что все сотрудники должны быть творцами. Но это значит, что они получают удовольствие от того, что они делают и создают продукт, процесс, улучшение.

Все, что мы делаем, стараемся делать нестандартно и креативно в любой точке контакта. С нами каждый участник команды может творить.

Как команда прошла через первый год полномасштабной войны?

— С началом российской агрессии мы привлекли команду волонтерства, фокус был у всех на победу! Могу выделить три основных компетенции, которые помогли нам выстоять: человечность, сплоченность и отсутствие корон.

Уже в начале апреля в прошлом году мы начали запускать работу всех отделов. Включенность каждого участника команды была 200%.

Какие вызовы возникли перед вами в работе с сотрудниками?

— Научиться быстро приспособиться к новым условиям. Сделать два дома: офисы в Киеве и Львове. Избавиться от жертвенности, усталости от неопределенности и реактивности. Преодолеть сопротивление переменам и расфокус.

Как держали команду в ресурсном состоянии?

— Мы проводили встречи с психологом и разные активности и мероприятия, направленные на поддержание состояния сотрудников. Также мы организовывали обучение на курсах подготовки к ТРО. Там учили оказывать первую медицинскую помощь, дали базовые знания о огневом оружии. Такой курс дает полное понимание и уверенные навыки, полноценно и квалифицированно реагировать на чрезвычайные обстоятельства при больших психологических нагрузках в экстремальных ситуациях.

Как мотивировать команду быть продуктивной в настоящее время?

— Когда знаешь цель, понимаешь, куда тебе двигаться. Только так можно преодолевать препятствия на пути. Мы верим в людей и стараемся "зажигать звезды" – смотреть глубоко в чьи-то глаза и несомненно верить в человека. Помогать реализовать его цели и потенциал. Научить мечтать. Ты можешь помочь человеку смотреть в ракурс, который поможет раскрывать потенциал. А уж куда двигаться, выбор каждого. Человек должен быть счастлив на своем месте.

Как вы думаете, какие управленческие практики военного времени оставить навсегда?

- Системное лидерство. Начать системно мыслить, установить с командой единственный понятийный аппарат – это задача не из легких, но без этого не может компания трансформироваться, перейти на клиентскую логику. Если в прошлом году мы развивали самостоятельность и успешно выполнили эту цель, то в этом фокусируемся на развитии лидерства и углубленном изучении английского языка. Победу планируем встретить в качестве безусловного лидера в коммерческой недвижимости.