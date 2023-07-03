"Наші співробітники - це творці нового", — Вікторія Нікітіна, HRD девелопера Alterra Group

Компанія Alterra Group побудувала та запустила у Львові логістичний комплекс PORT, який став першим і поки що єдиним великим інфраструктурним об’єктом, побудованим в Україні з початку повномасштабної війни. Виконати цю надважку задачу було б неможливо без об’єднаної та вмотивованої команди. Ми поспілкувалися з HRD Alterra Group Вікторією Нікітіною про те, які компетенції важливі зараз, "портрет" ідеального співробітника і творчість в девелопменті.

Вікторіє, Як би ви охарактеризували корпоративну культуру компанії?

— Наша культура побудована на довірі до співробітників. Ми не будуємо кордонів всередині. Ми фокусуємося на культурі результату та культурі навчання. Ми швидко приймаємо рішення і не граємо в політичні ігри всередині компанії. Немає чинопочитання чи статусів: кожен відчуває повагу до себе. Ми толерантно ставимося до помилок, але халатність в роботі для нас неприпустима.

HR-політика Альтерра Групп — яка вона?

— Ми вже не про Human Resource, а про Human Capital - основний бізнес-актив, який передбачає стратегічний рівень керування персоналом, цінність якого збільшується з допомогою інвестицій у розвиток та досвід у нових проєктах. Наша ключовий підхід - це залучення та "вирощування" фахівців, готових до сміливих рішень, амбітних проєктів і адреналіну. Ми шукаємо таких, хто постійно прагне до розвитку, навчання, експериментів. Для нас важливе поєднання hard-skills з soft-skills. Ми шукаємо в команду “своїх людей”, які розділяють наші цінності.

Які soft-skills потріно мати кандидату в компанію аби органічно увійти до команди?

— Наш співробітник творчий або йому подобається бути дотичним до творчого результату, виконуючи не творчу роботу. Йому важливо, що ми робимо і як виглядають наші проекти. Він сміливий і готовий до таких же рішень.

Він готовий приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність, розвиватись і, незважаючи ні на що, реалізовувати круті проекти! Не може стояти на місці. Йому важливий результат: особистий так і команди. У нього все має бути круто, здорова доля перфекціонізму та бажання робити краще все навколо.

Співробітники Alterra Group - це…

— Творці нового. Це не означає, що всі співробітниками мають бути творцями. Але це означає, що вони отримують задоволення від того, що вони роблять і створюють: продукт, процес, покращення.

Все, що ми робимо, намагаємося робити нестандартно і креативно в будь-якій точці контакту. З нами кожний учасник команди має змогу творити.

Як команда пройшла через перший рік повномасштабної війни?

— З початком російської агресії ми залучили команду до волонтерства, фокус був у всіх на перемогу! Можу виділити три основних компетенції, які допомогли нам вистояти: людяність, згуртованість та відсутність "корон".

Вже на початку квітня минулого року ми почали запускати роботу усіх відділів. Включеність кожного учасника команди була 200%.

Які виклики перед вами повстали в роботі зі співробітниками?

— Навчитися швидко пристосуватися до нових умов. Зробити два дома: це офіси в Києві та Львові. Позбутися жертовності, втомленості від невизначеності та реактивності. Подолати спротив змінам та розфокус.

Як тримали команду в ресурсному стані?

— Ми проводили зустрічі з психологом та різні активності та заходи, спрямовані на підтримку стану співробітників. Також ми організовували навчання на курсах підготовки до ТрО. Там навчали надавати першу медичну допомогу, дали базові знання про вогневу зброю. Такий курс дає повне розуміння та впевнені навики повноцінно та кваліфіковано реагувати на надзвичайні обставини при великих психологічних навантажень в екстремальних ситуаціях.

Як мотивувати команду бути продуктивною в теперішні часи?

— Коли знаєш мету, розумієш куди тобі рухатись. Лише так можна долати перешкоди на шляху. Ми віримо в людей і намагаємося "запалювати зорі" - дивитися глибоко в чиїсь очі та безсумнівно вірити в людину. Допомагати реалізувати її цілі та потенціал. Навчити мріяти. Ти можеш допомогти людині дивитися в той ракурс, який допоможе розкривати потенціал. А вже куди рухатися, вибір кожного. Людина має бути щасливою на своєму місці.

На вашу думку, які управлінські практики воєнного часу залишити назавжди?

— Системне лідерство. Почати системно мислити, встановити з командою єдиний понятійний апарат - це задача не з легких, але без цього не може компанія трансформуватися, перейти на клієнтську логіку. Якщо в минулому році ми розвивали самостійність і вдало виконали цю ціль, то в цьому фокусуємося на розвитку лідерства та поглибленому вивченні англійської мови. Перемогу плануємо зустріти у якості безумовного лідера в комерційній нерухомості.