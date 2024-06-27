"Нужно не только думать, где найти людей, но и иметь план по количеству и квалификации кадров в ближайшие 4-5 лет", — Алексей Мирошниченко, президент КРУ

Вопрос дефицита кадров в Украине является одной из наиболее актуальных проблем. Высокая миграция за границу, мобилизация и другие факторы создали вызовы для бизнеса и государства. Delo.ua поговорило с президентом Конфедерации работодателей Украины (КРУ) Алексеем Мирошниченко, чтобы узнать, какие отрасли больше всего страдают от дефицита специалистов, возможные пути решения этой проблемы и другие важные вызовы, стоящие перед страной.

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Алексей расскажите, пожалуйста, сейчас какие отрасли больше страдают из-за дефицита кадров?

– Сейчас в Украине особо не хватает специалистов в таких отраслях, как строительство, образование, сельское хозяйство, торговля, энергетика, государственное управление и медицина. Относительно профессий огромной проблемой является нехватка водителей, трактористов, слесарей, электриков, врачей и других специалистов. В общем, практически все отрасли имеют нехватку кадров.

Кроме того, значительное количество людей уволилось с легального рынка труда. По нашим подсчетам, которые мы сделали по данным Пенсионного фонда, за 10 месяцев (с 2022 года по 2023 год) уволилось 827 549 женщин (-14,1%). Когда женщина сейчас увольняется с легального рынка труда, это становится феноменом. Мы не знаем точных причин, но, возможно, эти женщины уехали из Украины, возможно, переехали в другие регионы нашей страны. Однако цифра поразительна.

Значительное количество людей уволилось с легального рынка труда. Фото: Delo.ua

Вдобавок к этому существует другая проблема, о которой мало говорят — возраст работающих в этих отраслях. От 35 до 42% специалистов в строительстве, образовании и медицине от 50 до 70 лет, а возрастная группа от 42 до 50 лет составляет 37%. Это вызов для государства, ведь в условиях дефицита кадров возникает вопрос, кто заменит нынешних строителей, учителей и медиков, когда они уйдут на пенсию.

Поэтому нужно не только думать, где найти людей сейчас, но и план по замене кадров в ближайшие 4 - 5 лет. К сожалению, государство пока не проводит такого анализа, а эта проблема существенно обострится после Победы, когда одновременно по всей стране начнется восстановление.

Сейчас звучит много заявлений, что для восстановления потребуется много людей.

– Когда начнется восстановление, нам потребуется еще больше строителей и не только, которых уже сейчас не хватает. Одним из решений может быть установка роботов на вновь созданных предприятиях, производящих, например, строительные материалы, чтобы компенсировать нехватку людей. Например, в Германии на 10 тысяч работников приходится 700 промышленных роботов, в Украине — всего 40 роботов. Также нужно будет привлекать трудовых мигрантов.

Как бизнесу и разным предприятиям привлекать людей для работы и где искать специалистов?

- Это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Сейчас многие говорят о необходимости привлечения женщин на разные должности, но при всем уважении к женщинам, они могут выполнять не всю работу. Например, сможет ли женщина поднимать на уровень 1,5 – 2 метра аппарат для кошения кустов, весящий 11 килограммов? Или натягивать высоковольтные линии или добывать уголь? Поэтому хотя женщины могут занимать много профессий, но решить проблему дефицита кадров только за счет их привлечения невозможно.

Невозможно решить проблему дефицита кадров только за счет привлечения женщин. Фото: Delo.ua

На мой взгляд, для привлечения людей пенсионного возраста к работе можно предоставить им определенные преференции. Также следует привлекать студентов, чтобы они работали несколько свободных от занятий часов на предприятиях. В этом случае бизнесу следует сотрудничать с вузами. Это практикуют компании, которые планируют свою деятельность на несколько лет вперед, однако в нынешних условиях многие предприниматели имеют лишь краткосрочные планы развития. Я бы очень хотел, чтобы сотрудничество бизнеса с профтехами и вузами стало массовым.

Кроме того, необходимо больше трудоустраивать людей с инвалидностью. Но сначала предприниматели должны создать все условия, чтобы такие работники могли выполнять свои обязанности. В Украине сейчас почти 2,7 миллиона человек с инвалидностью разных степеней, но трудоустроено около 450 тысяч. Для сравнения, в Великобритании трудоустроено 53% людей с инвалидностью, в то время как у нас этот показатель составляет всего 17%.

Стоит отметить, что не все люди с инвалидностью в Украине имеют I группу, поэтому многие могут работать в офисах, на дистанционной работе и тому подобное. Здесь нужно всем преодолевать стереотипы.

В этом случае возникает вопрос переквалификации этих людей, чтобы они могли закрыть дефицитные вакансии. Кто этим должен заниматься?

- В Украине отсутствует орган, который мог бы системно заниматься вопросами трудоустройства и рынка труда вообще и людьми с инвалидностью в частности. На сегодняшний день существует лишь орган, налагающий штрафы на бизнес за нетрудоустройство людей с инвалидностью. Нет также органа, который осуществлял бы анализ рынка труда для понимания, каких и сколько специалистов нужно привлекать, сколько людей следует обучать и кто должен это делать.

Хотя у нас есть Государственная инспекция труда, ее функции сводятся преимущественно к наложению санкций, что не способствует улучшению ситуации в стране. Вопросы рынка труда частично занимаются Минэкономики, Минсоцполитики и Служба занятости. Последняя, к сожалению, за средства именно работодателей в основном имитирует бурную деятельность, но не в состоянии решить проблему кадрового дефицита.

Важно создать дееспособную структуру, отвечающую за стратегическое планирование и анализ рынка труда, определять потребности в специалистах и разрабатывать программы по их подготовке и трудоустройству. Только тогда мы сможем эффективно решать проблему дефицита кадров и обеспечить устойчивое развитие экономики.

Украине нужна реформа государственной системы занятости, с акцентом на гибкость и адаптацию к реальным потребностям рынка труда. Фото: Delo.ua

По вашему мнению, почему через службу занятости трудоустраивается не много людей, в том числе тех, кто имеет инвалидность?

– Я не понимаю, почему так происходит. Служба занятости в 2021 году трудоустроила 14,5 тысячи человек, в 2022 году – 8 тысяч, а в 2023 году – только 7,7 тысячи человек с инвалидностью. При том, что в самой службе работает более 8 тыс человек. Есть объективные причины, и субъективные почему количество трудоустроенных падает.

Во-первых, это низкие зарплаты, которые предлагаются работодателями именно через службу занятости. Во-вторых, существует понятие "подходящая работа". Например, если человек работал прокурором и его уволили то при его обращении в службу занятости, этому лицу будут искать подходящую работу именно для бывшего прокурора, такая система неэффективна и требует изменений. О субъективных причинах такой неэффективной работы службы занятости лучше спросить у нее. Частные агентства показывают значительно большую эффективность в трудоустройстве.

Сейчас в Украине только 121 тысяч человек имеют статус безработных, и этот вопрос требует немедленного решения, ведь существует много незаполненных вакансий. Поэтому нужно разработать новые подходы и инструменты для трудоустройства. Одним из решений может быть реформа государственной системы занятости, с акцентом на гибкость и адаптацию к реальным потребностям рынка труда и формировании доверия именно к государственной службе занятости, как кадровому агентству, а не "выплатной кассе" пособия по безработице.

Государство должно активно сотрудничать с частными агентствами, создавать стимулы для работодателей и внедрять программы переквалификации, что позволит снизить количество безработных и заполнить имеющиеся вакансии. Без таких изменений трудно будет добиться значительных улучшений в сфере занятости и экономического развития страны.

По вашему мнению, как государству вернуть украинцев из-за границы?

- Обратите внимание на результаты опросов украинцев по возвращению. Если в начале большой войны большинство говорило, что вернутся, то уже через год и больше эта цифра начала снижаться. Среди причин, почему наши люди не вернутся, это безопасность, жилье и зарплата.

Опасность - один из факторов, почему украинцы не возвращаются в Украину. Фото: Delo.ua

Большая война длится уже больше двух лет, и за это время многие украинцы настроили свою жизнь за границей: дети пошли в садики, школы, университеты, а родители получают хорошую зарплату и, в некоторых случаях, социальные выплаты. В Украине пока невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности и достойную зарплату, поэтому сейчас возвращение украинцев практически невозможно. В то же время, я думаю, что многие страны будут предоставлять преференции нашим людям, чтобы они остались там работать, а пенсионерам могут уменьшать выплаты, чтобы мотивировать их возвращение домой.

Можно ли отчасти решить проблему дефицита кадров нанимая иностранцев?

– Привлечение трудовых мигрантов сейчас является предметом многих дискуссий. Если они будут использоваться для восстановления, это может привести к тому, что иностранные компании, которые выиграют тендеры, будут работать в Украине со своим персоналом. Однако важно, чтобы они также привлекали местных жителей и учили их. После завершения работ в Украине эти компании будут уезжать, и тогда потребуется квалифицированных специалистов, которые смогут обслуживать оборудование и инфраструктуру.

Если бизнес и государственные учреждения будут привлекать иностранцев, возникает вопрос, из каких стран и кто приедет работать на условную зарплату в 500 евро? Также важно проверять квалификацию этих трудовых мигрантов. К примеру, примерно десять лет назад Израиль обратился в Украину с просьбой привлечь 25 тысяч строителей, подкрепив это условием подтверждения квалификации перед отправкой на работу.

Поэтому необходимо развивать центры подтверждения квалификации, чтобы обеспечить их способность к выполнению работы. Также нужно думать, как предоставлять услуги по переквалификации, поскольку уже сейчас возвращаются ветераны с фронта, которым нужна подготовка к гражданской профессии. Эти вопросы нуждаются в системном подходе уже сегодня.

Практически все отрасли в Украине имеют нехватку кадров. Фото: Delo.ua

Много вызовов для государства и предпринимателей...

– На государство и бизнес возложено много вызовов, особенно в условиях войны и неопределенности. Бизнесовым структурам важно понимать, что их ждет в будущем — от возможностей для бронирования персонала до налоговых инициатив, энергетических вопросов и прочего. Коммуникация между государством и предприятиями является важным элементом определения потребностей предпринимателей в кадровом потенциале и других аспектах.