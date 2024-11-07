В Раду подано законопроєкт про збільшення виплат при народженні дитини: що пропонується

На розгляд Верховної Ради подано законопроєкт №12184 про збільшення виплат при народженні дитини. На сьогоднішній день сім'ї з дітьми отримують одноразову допомогу у розмірі 41 280 грн, яка не переглядалася з 2014 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є співавтором законопроєкту.

Що пропонує законопроєкт

Тексту документу про збільшення виплат при народженні дитини і супровідних документів ще немає, однак Гончаренко розповів, що законопроєктом №12184 пропонується:

прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

одноразова виплата - 25 прожиткових мінімумів;

решту допомоги виплачувати протягом 3 років рівними частинами.

"Щомісячна виплата становить 860 грн! Ось тут я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого", - йдеться в його повідомленні.

Також нардеп зауважив, що він реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені, однак вона залишилась без уваги.

"Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація", - заявив Гончаренко.

Також він пояснив, що виплати на дитину не покривають навіть близько реальних потреб, враховуючи стрімке зростання цін та мінімальної зарплати, яка збільшилась майже в 6,5 разів.

Скільки грошей пропонують платити

Як пояснив нардеп Гончаренко, виплати будуть привʼязуватись до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. У випадку підняття прожиткового мінімуму для відповідної категорії - сума виплат буде більшою.

Станом на цей рік прожитковий мінімум на дитину до 6 років – 2 563 грн.

Відповідно загальна сума, яка складається з 105 прожиткових мінімумів – 269 115 грн.

Одноразова виплата 25 прожиткових мінімумів – 64 075 грн.

Щомісячні виплати (протягом 36 місяців) по 5 688 грн на місяць.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Верховній Раді вже реєстрували законопроєкт №11072, який пропонує істотне збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини – з поточних 41 тисячі гривень до 384 тисяч гривень. Однак він і досі знаходиться на розгляді комітету.

До 2051 року чисельність населення України може скоротитися до 25 млн осіб

Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України прогнозує суттєве скорочення чисельності населення країни через виклики та загрози, спричинені тривалою війною.

За даними Держстату, чисельність населення України у 2001 році під час Всеукраїнського перепису становила 48,5 млн осіб. Але за оцінками Інституту демографії, станом на 1 січня 2022-го вона скоротилася до 42 млн, а у липні 2024 року – до 35,8 млн осіб, з яких 31,1 млн проживають на територіях, що контролюються державою.

Згідно з прогнозами демографів, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.

Основною проблемою для точного прогнозування є відсутність статистичних даних, зокрема через неможливість збору інформації на тимчасово окупованих територіях. Оцінки також враховують різноманітні сценарії розвитку воєнних дій і післявоєнний період.

Варто додати, що за даними Мін'юсту, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.