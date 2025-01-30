Рекордный обвал населения, русификация и деукраинизация: что показала перепись населения Молдовы-2024

Молдова 30 января обнародовала предварительные результаты третьей переписи населения, проведенной по состоянию на 8 апреля 2024 года. Согласно им, численность населения с обычным местом жительства в Молдове (без непризнанного Приднестровья) сократилась до 2,401 миллиона.

Согласно сравнению с данными предыдущей переписи 2014 года, которое приводит само Национальное бюро статистики Молдовы, этот показатель сократился на 13,9%, что свидетельствует о самом быстром сокращении населения среди всех стран Восточной Европы (без учета Украины) в последние три десятилетия.

Сокращение среди мужчин было большим (на 15,4%), чем среди женщин (на 12,5%), ввиду чего доля последних поднялась с 52% до 52,9%. При этом сельское население сократилось на 25% до 1287,5 тысячи человек, а городское выросло на 3,7% до 1113,7 тысячи.

В Кишиневе же с подчиненными населенными пунктами население выросло на 16,7% до 719,7 тысячи человек, в то время как в остальных частях страны оно упало радикально - в северных районах на 23,4%, в центральных на 21,3%, в Гагаузии - на 15,3%, в остальных южных районах - на 26%. Однако подробных данных о территориальном распределении пока не приводится.

Также исследование зафиксировало радикальные перемены в возрастном составе населения. Так, численность лиц старше 65 лет выросла на 38,8% (в том числе на 62,7% среди городского населения и почти на 80% в Кишиневе), в то время как численность моложежи 15-24 лет, наоборот, упала на 37,6% (в том числе более чем вдвое сократилась в сельской местности, но лишь на 15,9% в городской и лишь на 2,7% в Кишиневе).

Доля граждан Молдовы, имеющих еще какое-либо гражданство, за 10 лет выросла почти втрое - с 5,6% до 15,6% (в Кишиневе - с 14,5% до 26,2%). Доля же иностранцев поднялась с 0,5% до 0,9% (в Кишиневе - с 1% до 2,1%).

В национальном составе наиболее заметно сократилась доля украинцев - с 6,8% до 4,9%. Доля русских упала с 4,1% до 3,2%, вследствие чего их стало меньше, чем гагаузов, доля которых сократилась незначительно (с 4,4% до 4,2%). С другой стороны, доля назвавшихся молдаванами подросла с 75,3% до 77,2%, а румынами - с 6,7% до 7,9%. Еще 1,6% населения (против 1,9% в 2014 году) указали болгарскую национальность.

В то же время доля назвавших свой язык "молдавским" сократилась с 56,9% до 49,2%, а назвавших его "румынским" - подскочила с 23,2% до 31,3%. Также выросла доля жителей с родным языком русским - с 9,9% до 11,1%, но упала с 4% до 2,9% доля назвавших родной язык украинским.

Языком же повседневного общения 46% указали "молдавский" (падение с 55%), а 33,2% - "румынский" (рост с 23,7%). Доля говорящих по-русски выросла с 14,6% до 15,3%, по-украински - упала с 2,8% до 2%.

Гагаузский указали родным 3,8%, разговорным - лишь 2,3%, болгарский - 1,2% и 0,8% соответственно. При этом абсолютные цифры по национально-культурному составу бюро статистики пока не приводит. Также подчеркнем, что окончательные итоги переписи, которые Молдова обещает опубликовать в течение полугода, могут отличаться от предварительных.

Отметим при этом, что в Украине перепись населения не проводилась уже 24 года и не планируется в обозримом будущем. Так, в октябре 2023 года Кабинет министров формализовал фактическую отмену переписи, намеченной ранее на этот год. В предыдущие же 15 лет исследование переносилось еще пять раз, что является беспрецедентным случаем в истории.