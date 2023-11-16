В Минобразования отреагировали на скандал с возмутившими премьера Румынии учебниками "молдавского языка"

Министерство образования и науки заявляет, что Кабинет министров действительно принимал решение об использовании в Украине понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык", однако оно пока просто не имплементировано.

Об этом говорится в заявлении ведомства. При этом в нем прямо так и не проясняется, идет ли речь о сугубо политическом решении или же об оформленном документально. До сих пор о конкретном документе на этот счет официально не сообщалось.

"Сейчас продолжается работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, предусматривающему многие внутренние нормативно-правовые акты. Отдельно отмечаем, что все последующие акты правительства будут приниматься с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения правительства, будут дисциплинарно ответственными", - подчеркивают в МОН.

Румынское СМИ "расшевелило" тему

В свою очередь, издание Libertatea ранее в четверг опубликовало информацию, согласно которой речь идет именно о рекомендации, озвученной на заседании украинского правительства 18 октября. Как свидетельствует выписка из протокола №115 этого заседания, оно принято ввиду мартовского решения парламента Молдовы о замене формулировки "молдавский язык" на "румынский язык" во всем законодательстве страны.

"МИД вместе с МОН, МКИП, Минюстом и ГЭСС провести анализ законодательства Украины и представить на рассмотрение Кабмина предложения по использованию в Украине понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык", - говорится в нем.

Накануне же издание опубликовало новость о том, что в Одессе, несмотря на договоренность, печатают новые учебники "Молдавский язык" и "Молдавская литература", которые должны поступить ученикам осенью 2024 года, чем возмутился глава Одесской областной национально-культурной румынской ассоциации "Бессарабия" Анатолий Попеску.

По его словам, в школы, где существуют классы с обучением на этом языке, до сих пор не поступало никаких указаний о том, что что-то изменилось, а само руководство школ принимать меры и менять название языка на румынский по собственной инициативе не рискует, опасаясь выговора или неблагоприятных последствий, ожидая решения "сверху".

Попеску также рассказал, что просил директора издательства "Світ" Игоря Мельника прекратить редактирование этих пособий после последних румынско-украинских официальных встреч, на что тот ответил, что издательство не может самостоятельно решать печатать или не печатать те или иные книги за государственный счет.

Премьер Румынии отреагировал

На публикацию впоследствии отреагировал в эфире телевидения премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который рассказал, что разнервничался из-за этого и позвонил в Украину, чтобы узнать больше деталей. По словам главы правительства, печать новых учебников в Одессе является "логистической проблемой", и украинские власти все же выполнят решение, принятое по результатам прошедших встреч.

Напомним, что 18 октября после совместного заседания правительств двух стран в Киеве Чолаку заявил, что власти Украины решили отказаться от признания отдельного молдавского языка и в дальнейшем будет рассматривать его как румынский. С украинской же стороны о подробностях решения официально ничего не сообщалось.

До этого румынские власти поднимали вопрос молдавского языка на правительственном уровне после визита украинского премьера Дениса Шмыгаля в Бухарест в августе этого года. 10 октября Румынию посетил и президент Владимир Зеленский.

Молдавский язык – это румынский?

В Украине, как и в ряде других стран, унаследовавших это явление от практики СССР, молдавский язык до сих пор рассматривался как отдельная от румынского языка сущность, а молдаване - как отдельный от румын народ.

Однако литературный молдавский язык, использующий в Республике Молдова письменность на основе латинского алфавита, фактически является идентичным румынскому. В то же время для разговорного же молдавского языка характерно широкое употребление русизмов, непонятных рядовым жителям Румынии.

16 марта 2023 года парламент Молдовы одобрил закон, согласно которому словосочетание "молдавский язык" заменяется на "румынский язык" во всем законодательстве страны, включая Конституцию. 23 марта его подписала президент Майя Санду.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, контролирующей левобережную часть бывшей Молдавской ССР, одним из трех официальных языков (наряду с русским и украинским) является молдавский язык на кириллице, то есть в единственной форме, которая использовалась официально в советское время.

Сколько молдаван и румын в Украине

Согласно результатам единственной переписи населения, проведенной за время независимости, на декабрь 2001 года в Украине жило 258,6 тысячи молдаван и 151 тысяча румын. Молдавский язык назвали родным 185 тысяч человек, а румынский - 142,7 тысячи. Согласно же последней советской переписи 1989 года, в Украине было 324,5 тысячи молдаван и 134,8 тысячи румын.

При этом обе общины живут в местах своего компактного проживания несмешанно: так, соответствующие жители Закарпатья, Южной Буковины и бывшего Герцаевского района Черновицкой области традиционно практически исключительно называют себя румынами с языком румынским, в то время как жители бывшей Бессарабской губернии (юг Одесской области и восток Черновицкой, так же как и современная Республика Молдова) – практически исключительно молдаванами с молдавским языком.