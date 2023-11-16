У Міносвіти відреагували на скандал з підручниками "молдавської мови", що обурили прем'єра Румунії

Міністерство освіти та науки заявляє, що Кабінет міністрів дійсно ухвалював рішення стосовно використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова", однак воно наразі просто ще не імплементоване.

Про це йдеться у заяві відомства. При цьому в ній прямо так і не проясняється, чи йдеться про суто політичне рішення, чи воно є оформленим документально. Досі про конкретний документ з цього приводу офіційно не повідомлялося.

"Наразі триває робота щодо приведення у відповідність до цього рішення чинного законодавства України, що передбачає багато внутрішніх нормативно-правових актів. Окремо зауважуємо, що всі подальші акти уряду будуть ухвалюватися з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення уряду, будуть дисциплінарно відповідальними", - наголошують у МОН.

Румунське ЗМІ "розворушило" тему

В свою чергу, видання Libertatea раніше у четвер опублікувало інформацію, згідно якої йдеться саме про рекомендацію, озвучену на засіданні українського уряду 18 жовтня. Як свідчить витяг з протоколу №115 цього засідання, її ухвалено з огляду на березневе рішення парламенту Молдови про заміну формулювання "молдавська мова" на "румунська мова" в усьому законодавстві країни.

"МЗС разом з МОН, МКІП, Мін'юстом та ДЕСС провести аналіз законодавства України та подати на розгляд Кабміну пропозиції щодо використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова", - йдеться у ньому.

Напередодні ж видання опублікувало новину про те, що в Одесі попри домовленість друкують нові підручники "Молдовська мова" та "Молдовська література", які мають надійти учням восени 2024 року, чим обурився голова Одеської обласної національно-культурної румунської асоціації "Бессарабія" Анатолій Попеску.

За його словами, у школи, де існують класи з навчанням цією мовою, досі не надходило жодних вказівок про те, що щось змінилося, а саме керівництво шкіл вживати заходів і змінювати назву мови на румунську з власної ініціативи не ризикує, побоюючись догани чи несприятливих наслідків, і чекає на рішення "зверху".

Попеску також розповів, що просив директора видавництва "Світ" Ігоря Мельника припинити редагування цих посібників після останніх румунсько-українських офіційних зустрічей, на що той відповів, що видавництво не може самостійно вирішувати друкувати чи не друкувати ті чи інші книги за державний кошт.

Прем'єр Румунії відреагував

На публікацію згодом відреагував в ефірі телебачення прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який розповів, що рознервувався через це й зателефонував до України, аби дізнатися більше деталей. За словами голови уряду, друк нових підручників в Одесі є "логістичною проблемою", і українська влада все ж виконає рішення, ухвалене за результатами минулих зустрічей.

Нагадаємо, що 18 жовтня після спільного засідання урядів двох країн у Києві Чолаку заявив, що влада України вирішила відмовитися від визнання окремої молдовської мови і надалі розглядатиме її як румунську. З українського ж боку про деталі рішення офіційно нічого не повідомлялося.

До цього румунська влада порушувала питання молдовської мови на урядовому рівні після візиту українського прем'єра Дениса Шмигаля до Бухаресту у серпні цього року. 10 жовтня Румунію відвідав і президент Володимир Зеленський.

Молдавська мова – це румунська?

В Україні, як і в низці інших країн, які успадкували це явище від практики СРСР, молдовська (чи молдавська в усталеному раніше написанні) мова досі розглядалася як окрема від румунської мови сутність, а молдовани (молдавани) - як окремий від румунів народ.

Однак літературна молдавська мова, що використовує в Республіці Молдова писемність на основі латинського алфавіту, фактично є ідентичною румунській. Для розмовної ж молдавської мови характерне широке вживання русизмів, незрозумілих пересічним жителям Румунії.

16 березня 2023 року парламент Молдови схвалив закон, згідно з яким словосполучення "молдавська мова" замінюється на "румунську мову" у всьому законодавстві країни, включаючи Конституцію. 23 березня його підписала президент Майя Санду.

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, яка контролює лівобережну частину колишньої Молдавської РСР, однією з трьох офіційних мов (разом з російською та українською) є молдавська мова на кирилиці, тобто в єдиній формі, що використовувалася офіційно за радянських часів.

Скільки молдаван та румунів в Україні

Згідно з результатами єдиного перепису населення, проведеного за часи незалежності, на грудень 2001 року в Україні жило 258,6 тисячі молдаван і 151 тисяча румунів. Молдавську мову назвали рідною 185 тисяч осіб, а румунську - 142,7 тисячі. Згідно ж з останнім радянським переписом 1989 року, в Україні було 324,5 тисячі молдаван і 134,8 тисячі румунів.

При цьому обидві громади мешкають у місцях свого компактного проживання незмішано: так, відповідні жителі Закарпаття, Південної Буковини та колишнього Герцаївського району Чернівецької області традиційно практично виключно називають себе румунами з мовою румунською, у той час як жителі колишньої Бессарабської губернії (південь Одеської області та схід Чернівецької, так само як і сучасна Республіка Молдова) – практично виключно молдаванами з мовою молдавською.