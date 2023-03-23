У Молдові державною мовою стала румунська: Санду підписала закон

Президент Молдови Майя Санду підписала закон, який визнає державною мовою румунську замість молдавської. Раніше відповідний законопроект підтримав парламент країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що підписаний та ухвалений раніше парламентом закон законодавчо закріплює у конституції та інших державних законах зміну назви "молдавська мова" на "румунську".

"Цей закон підтверджує історичну правду - державну мову в Молдові - румунську", - зазначила Санду.

Вона додала, що румунська - одна з офіційних мов Євросоюзу.

Глава держави побажала, щоб румунська мова "об'єднала всіх, хто живе на цій землі та любить її".

"Ті, хто десятиліттями казав нам, що ми, громадяни Молдови, говоримо молдавською, а не румунською мовою, переслідують лише одну мету: розділити нас. Тому що, розділивши народ, його легше підкорити та контролювати. Тих, хто намагається нас розділити, хвилює не лінгвістика, а те, як утримати Молдову у стані вічного національного розбрату", — підкреслила Санду.

Зазначимо, молдовська мова - один із п'яти основних розмовних варіантів румунської. Молдова та Румунія використовують одну літературну мову та алфавіт, заснований на латиниці. Також у школах Молдови вивчають румунську мову.

Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови підтримав у другому читанні законопроєкт, який змінює назву "молдовської мови" на "румунську" у конституції та всіх законах країни.

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