В Молдове государственным языком стал румынский: Санду подписала закон

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, который признает румынский государственном языке вместо молдавского. Ранее соответствующий законопроект поддержал парламент страны.

Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что подписанный и принятый ранее парламентом закон законодательно закрепляет в конституции и других государственных законах изменение названия "молдавский язык" на "румынский".

"Этот закон подтверждает историческую правду – государственный язык в Молдове – румынский", - отметила Санду.

Она добавила, что румынский - один из официальных языков Евросоюза.

Глава государства пожелала, чтобы румынский язык "объединил всех, кто живет на этой земле и любит ее".

"Те, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Молдовы, говорим на молдавском, а не на румынском языке, преследуют только одну цель: разделить нас. Потому что, разделив народ, его легче покорить и контролировать. Тех, кто пытается нас разделить, волнует не лингвистика, а то, как удержать Молдову в состоянии вечной национальной розни", — подчеркнула Санду.

Отметим, молдавский язык – один из пяти основных разговорных вариантов румынского. Молдова и Румыния используют один литературный язык и алфавит, основанный на латинице. Также в школах Молдовы учат румынский язык.

Напомним, 16 марта парламент Молдовы поддержал во втором чтении законопроект, изменяющий название "молдавского языка" на "румынский" в конституции и всех законах страны.

Ранее Мая Санду раскритиковала Россию, заявив, что со стороны Кремля в адрес ее страны раздаются только угрозы и шантаж.