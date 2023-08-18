Румунія закликає Україну юридично визнати молдавську мову не існуючою

Влада Румунії наполягає на необхідності для України юридично визнати молдавську мову не існуючою, зрівнявши це поняття з поняттям румунської мови. Про це сказав після зустрічі у Бухаресті з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем його румунський колега Марчел Чолаку, повідомляє прес-служба уряду Румунії.

"Що стосується питання про так звану "молдавську" мову, я поновив колишнє прохання румунської сторони, аби українська влада визнала її неіснуючою і вжила відповідних правових та адміністративних заходів. Я нагадав, що Республіка Молдова нещодавно прийняла нормативний акт, згідно з яким вона визнає офіційною мовою румунську мову", - зазначив він.

Крім того, під час спілкування зі Шмигалем Чолаку нагадав про "тверду позицію Румунії" щодо забезпечення прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні.

"Я довів до відома прем'єр-міністра законні побоювання Румунії у цій сфері. Я зазначив, що ми очікуємо від української влади відкритості та залучення, що є нормальним для двох держав, пов'язаних такою міцною солідарністю. Наші запити є природніми та відповідальніми", - зазначив він.

За словами румунського прем'єра, його країна хоче забезпечення для румунів в Україні таких самих прав і свобод, якими користуються люди, що належать до української меншості в Румунії. Чолаку додав, що розраховує на сприяння Шмигаля в тому, щоб посилання румунської влади дійшло "до всіх рівнів української адміністрації".

Молдавська мова – це румунська?

В Україні, як і інших країн, які успадкували це явище від практики СРСР, молдавська мова розглядається як окрема від румунської мови сутність, а молдавани - окремим від румун народом.

Однак літературна молдавська мова, яка використовує в Республіці Молдова писемність на основі латинського алфавіту, де-факто є ідентичною румунській. Проте для розмовної молдавської мови характерне широке вживання русизмів, незрозумілих пересічним жителям Румунії.

16 березня 2023 року парламент Республіки Молдова схвалив закон, згідно з яким словосполучення "молдавська мова" замінюється на "румунську мову" у всьому законодавстві країни, включаючи Конституцію. 23 березня його підписала президент Мая Санду.

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, що контролює лівобережну частину колишньої Молдавської РСР, однією з трьох офіційних мов (разом з російською та українською) є молдавська мова на кирилиці, тобто в єдиній формі, що використовувалася офіційно за радянських часів.

Скільки молдаван та румунів в Україні та українців у Румунії

Згідно з єдиним переписом населення, проведеним за часи незалежності, на грудень 2001 року в Україні жило 258,6 тисячі молдаван і 151 тисячі румунів. Молдавську мову тоді назвали рідною 185 тисяч осіб, а румунську - 142,7 тисячі. Згідно з останнім радянським переписом 1989 року, в Україні було 324,5 тисячі молдаван і 134,8 тисячі румунів.

При цьому обидві громади проживають у місцях свого компактного проживання незмішано: так, відповідні жителі Закарпаття, Південної Буковини та колишнього Герцаївського району Чернівецької області традиційно практично виключно називають себе румунами з мовою румунською, тоді як жителі колишньої Бессарабської губернії (південь Одеської області та схід Чернівецької, як, власне, й сучасна Республіка Молдова) - практично виключно молдаванами з мовою молдавською.

У Румунії ж етнічних українців проживає помітно менше – у 1992 році їх було 65,5 тисячі, у 2002 – 61,1 тисячі. У 2011 українцями себе назвали 50,9 тисячі, а у 2021 – 45,8 тисячі. Рідною ж українську мову у 1992 році називали, відповідно, 63,6 тисячі жителів Румунії, у 2002 – 57,4 тисячі, у 2001 – 48,9 тисячі, а у 2021 – 40,9 тисячі.

Більшість румунських українців компактно проживають у районі, що межує з українським Закарпаттям, на сході повіту Марамуреш, а також у повіті Сучава в місцевостях поблизу кордону з Чернівецькою областю. При цьому варто зазначити, що Румунія нині визнає окремою народністю нечисленних у цій країні (менше 1 тисячі осіб) русинів, яких Україна розглядає як українців.