Рада повернула румунську назву селу на Закарпатті та "справедливу" назву чеському селу під Мелітополем

Верховна Рада на засіданні 29 червня підтримала перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної громади Тячівського району Закарпатської області на село Брустури. За відповідний проект постанови №9054 проголосували 248 депутатів. Жоден не був проти і не утримався.

Лопухів є відносно великим селом з офіційним населенням на початок 2022 року в 3,4 тисячі людей. Брустури (тобто "Лопухи" на румунській) є його історичною назвою, що була слов'янізована в 1946 році після входження Закарпаття до складу СРСР. При цьому населення села - моноетнічне українське.

Проект постанови подали в Раду в лютому нардепи Олена Шуляк, Віталій Безгін ("Слуга народу") та Роман Лозинський (обраний від "Голосу"). В пояснювальній записці вони вказують, що перейменування Лопухова було ініційовано його жителями з метою "відмови від зрадянщеної форми назви і повернення населеному пункту історично справедливої назви "Брустури" із традиційним та звичним для жителів звучанням".

Крім цього, парламент перейменував село Новгородківка Семенівської сільської громади Мелітопольського району Запорізької області на село Чехоград, за що проголосувало 250 нардепів. Утримався від голосування лише депутат з групи "Відновлення України" Валерій Гнатенко.

Відповідний проект постанови №6219 був поданий згаданим Безгіним та його колегою по фракції СН Андрієм Клочком ще в жовтні 2021 року. В пояснювальній записці автори вказують, що перейменування Новгородківки було ініційоване її жителями з метою повернення населеному пункту історичної назви, адже з моменту заснування і до перейменування в 1946 році населений пункт мав назву саме Чехоград.

"Нова назва "Новгородківка" - штучна, мотивована словосполученням "новий город" і оформлена за аналогією до продуктивної словотвірної моделі ойконімів із присвійним суфіксом –ів-к-а. З огляду на зазначене, Інститут української мови НАН України рекомендував повернути населеному пункту історичну назву "Чехоград", - аргументують вони.

Зазначимо, що Чехоград був заснований 1869 року чехами-вихідцями з Богемії. Також у селі жили й німці, а за віросповіданням переважна більшість населення (за переписом 1897 року - 650 з 705) традиційно були католиками.

За єдиним в історії незалежної України переписом населення 2001 року, в Новгородківці з 1180 постійних мешканців 843 вказали рідною мовою російську, 182 - "іншу" (чеська в результатах перепису не виділялася), 155 - українську. Загалом перепис засвідчив саме у Мелітопольському районі (причому в старих, вужчих кордонах) найбільшу кількість етнічних чехів в Україні (519). Основним їхнім поселенням там є саме Новгородківка.

Станом на початок 2022 року Держслужба статистика оцінювала населення села в 978 жителів. Наразі ж село знаходиться на окупованій російськими військами території.

Нагадаємо також, що на засіданні у четвер парламент перейменував ще декілька населених пунктів, зокрема рекомендуваних до перейменування Нацкомісією зі стандартів державної мови, а також відомий карпатський курорт.