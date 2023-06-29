Рада перейменувала перші села зі скандального списку Нацкомісії держмови

Верховна Рада на засіданні 29 червня перейменувала перші три населені пункти, які днями рекомендувалися до перейменування Національною комісією зі стандартів державної мови у складі великого списку з 1424 позицій.

Так, 247 голосами парламент перейменував селище Ленінка Теплицької селищної громади Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне. Відповідний проект постанови №6109 був підтриманий одноголосно всіма 247 депутатами, що взяли участь у голосуванні.

Його ще у вересні 2021 року подавали нардепи від "Слуги народу" Андрій Клочко та Віталій Безгін. Втім, зазначимо, що за офіційною оцінкою Держслужби статистики, на початок 2022 року в Ленінці залишалося 18 мешканців. На практиці ж велика кількість таких малих населених пунктів в Україні є повністю закинутою, тому чи живе в селищі хтось насправді, наразі невідомо.

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту постанови, Український інститут національної пам’яті відзначав, що Ленінка підлягає обов’язковому перейменуванню, оскільки названа на честь Леніна (псевдонім Володимира Ульянова, 1870-1924) – "особи, яка причетна до здійснення Жовтневого перевороту" 1917 року, діяльності комуністичної партії та яка у 1923–1924 роках була головою Ради народних комісарів СРСР.

Також парламент перейменував два інші малі сільські населені пункти, що увійшли до згаданого переліку, зокрема село Московське Шосткинської міської громади Шосткинського району Сумської області. Тепер воно матиме назву Київське. За відповідний проект постанови №9053 проголосувало 248 нардепів, при цьому одна депутатка (Оксана Гринчук від СН) утрималася.

Зазначимо, що Нацкомісія з держмови рекомендувала перейменувати й інші українські населені пункти, що походять від слів "Москва" та "москаль". Таких назв нарахували два десятки.

Крім цього, Рада підтримала й проект постанови №9019 про перейменування селища Первомайське Дашівської селищної громади Гайсинського району Вінницької області на селище Гадаї. За це проголосував 251 депутат, жоден не був проти та не утримався.

Втім, це лише однин з 35 населених пунктів в Україні, що мають назви, утворені від основи "Первомай" та рекомендовані, відповідно, до перейменування. У ньому перед війною офіційно значилося 13 мешканців, а у вищезгаданому Московському - 54.

Обидві ініціативи про перейменування були подані в Раду в лютому вже поточного року згаданим Безгіним разом з лідеркою партії СН Оленою Шуляк та нардепом Романом Лозинським (представляв фракцію "Голос", яка в 2021 році розкололася навпіл).

Нагадаємо, що представлений Нацкомісією з держмови 27 червня перелік населених пунктів, назви яких рекомендовано змінити, викликав чималий скандал через наявність у ньому, зокрема, міста Запоріжжя. Крім того, пропонується перейменувати ще 23 міста, зокрема Бровари та низку окупованих нині міст Луганщини, назви яких було декомунізовано в 2016 році.

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