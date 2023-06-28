Рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасоване - Лісовий

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий вважає, що скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо зміни назв населених пунктів, включаючи Запоріжжя, повинно бути скасоване.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи" - наголосив він.

За його словами, функція комісії полягає у складанні та публікації списку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового узгодження зі стандартами державної мови, а також рекомендацій щодо узгодження назв сіл, селищ і міст з вимогами державної мови.

Лісовий заявив, що члени комісії використовували досить формальний підхід при розробці цих рекомендацій. Якщо назва містить корінь "красн" або "черв", то в комісії вирішили, її однозначно, потрібно змінити.

"А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав, а це, власне, і не завдання цієї комісії", - резюмував Лісовий.

Він підкреслив, що станом на сьогодні таке рішення про перейменування населених пунктів не є правильним і має бути скасовано. Замість нього слід напрацувати нове. І цим повинні займатися компетентні та уповноважені органи.

Нагадаємо, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови визначила перелік назв сіл, селищ та міст, які, на її думку, потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.

Загалом пропонувалося змінити назви 1424 населених пунктів.

В Офісі уповноваженого із захисту державної мови проаналізували цей перелік і вимагають скасувати його та затвердити новий. Уповноважений Тарас Кремінь зазначив, що Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень.

Пізніше представники Нацкомісії заявили, що не збиралися розглядати питання про перейменування Запоріжжя, а їхнє рішення – це лише рекомендація, і вирішувати такі питання має громада та органи місцевого самоврядування.