Решение о переименовании Запорожья должно быть отменено - Лисовый

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый считает, что скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по изменению названий населенных пунктов, включая Запорожье, должно быть отменено.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы", - подчеркнул он.

По его словам, функция комиссии состоит в составлении и публикации списка населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка, а также рекомендаций по согласованию названий сел, поселков и городов с требованиями государственного языка.

Лисовый заявил, что члены комиссии использовали достаточно формальный подход при разработке этих рекомендаций. Если название содержит корень "красн" или "черв", то в комиссии решили, его однозначно нужно изменить.

"А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал, а это, собственно, и не задача этой комиссии", - резюмировал Лисовый.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день такое решение о переименовании населенных пунктов не является правильным и должно быть отменено. Вместо него следует наработать новое. И этим должны заниматься компетентные и уполномоченные органы.

Напомним, 27 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка определила перечень названий сел, поселков и городов, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

В общей сложности предлагалось изменить названия 1424 населенных пунктов.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка проанализировали этот список и требуют отменить его и утвердить новый. Уполномоченный Тарас Кремень отметил, что Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий.

Позже представители Нацкомиссии заявили, что не собирались рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, а их решение – это только рекомендация, и решать такие вопросы есть община и органы местного самоуправления.