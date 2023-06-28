Решать общине. В Нацкомиссии заявили, что только рекомендуют переименовать Запорожье

Представители Национальной комиссии по стандартам государственного языка сначала не собирались рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, а их решение – это рекомендация. Об этом заявили глава ведомства Владимир Мозгунов и член Нацкомиссии Ольга Новикова во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Мозгунова, решения комиссии носят рекомендательный характер, чтобы обратить внимание органов местного самоуправления на проблемы.

"Решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий. В любом случае это должна решать община, органы местного самоуправления", – сказал он.

Что касается Запорожья, то Новикова отметила, что в Нацкомиссию поступило обращение, в частности от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование в Запорожжя, после чего комиссия обратилась с этим вопросом в рабочую группу.

"Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и представлять в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию", – рассказала она.

По ее словам, сейчас в научных кругах есть разные толкования таких названий, как Запоріжжя и Запорожжя.

"Позиция комиссии состоит в том, что и то, и другое название мы считаем правильным, они соответствуют нормам украинского литературного языка", – указала член Нацкомиссии.

Новикова отметила, что в рабочей группе также были дискуссии.

"Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно – по усмотрению граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить, каким будет название", – добавила она.

Касатнльго рекомендации переименовать город Бровары в Бровари в Нацкомиссии сказали, что это соответствует грамматическим нормам украинского языка.

Напомним, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка 27 июня обнародовала перечень населенных пунктов, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

В него включены 24 города и 1400 сел во всех регионах. В частности, в список попали города Запорожье, Бровары и Червоноград.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка проанализировали этот список и требуют отменить его и утвердить новый. Уполномоченный Тарас Кремень отметил, что Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий.