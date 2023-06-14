Кличко отказался от идеи переименования улицы Скоропадского в честь Омельченко: хочет переименовать другую

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от своей инициативы о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе столицы в честь своего предшественника Александра Омельченко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", – заявил градоначальник.

В то же время он отметил, что переименование любой другой улицы в честь Омельченко "будет повторно вынесено на голосование в "Киеве цифровом", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета".

Отметим при этом, что официальный ответ Кличко на петицию против переименования улицы Скоропадского в Омельченко, ранее набравшую необходимое для ответа количество голосов, по состоянию на 18:00 среды так и не опубликован.

В то же время, как сообщил накануне член комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимиш Мартыненко-Кушлянский, комиссия Киевсовета по местному самоуправлению на заседании 13 июня, напротив, поддержала проект решения о переименовании улицы Скоропадского в Омельченко, поданный ранее Кличко.

Кроме того, он отметил, что комиссия поддержала проект решения о переименовании проспекта Правды на проспект Европейского союза, а проект решения о переименовании Воздухофлотского проспекта на Воздушнофлотский – отклонила.

По его мнению, на самом деле представители партии "Европейская солидарность", использующей такую же аббревиатуру ЕС и имеющей большинство в указанной комиссии, при вынесении вопроса на заседание горсовета не собираются голосовать за такое переименование проспекта Правды, а после вероятного провала этого голосования ожидают вынесения уже на голосование общественности в "Киеве цифровом" вопроса о переименовании именно Воздухофлотского проспекта в проспект ЕС.

Напомним также, что в январе через "Киев цифровой" уже был проведен опрос по переименованию улицы Скоропадского в Омельченко и 74,2% участников проголосовали против такого решения.

Улица Скоропадского представляет собой одноквартальный 170-метровый проезд между улицами Большой Васильковской и Бассейной, проложенный после сноса нескольких домов в 1986 году. Свое название она получила во времена Омельченко – в 2003 году.

При этом необходимость переименования этой улицы появилась после переименования 23 марта улицы Льва Толстого в улицу Гетмана Петра Скоропадского. Последняя начинается всего в 250 метрах от улицы Павла Скоропадского. Однак улицы имеют разную административную принадлежность: первая является границей между Шевченковским (четная сторона) и Голосеевским (нечетная сторона) районами, вторая же находится в Печерском районе.

Омельченко же, занимавший должность главы КГГА в 1996-2006 годах (в 1999-2006 одновременно был Киевским городским головой), умер на 83-м году жизни от коронавирусной болезни 25 ноября 2021 года.