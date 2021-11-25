Умер экс-мэр Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября, на 83-м году жизни скончался бывший киевский городской голова Александр Омельченко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца.

Мы были знакомы много лет… Когда он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", – написал Кличко.

В настоящее время причина смерти экс-мэра неизвестна. Ранее сообщалось, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких из-за коронавируса.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в Винницкой области. Кандидат технических наук. В разные годы работал на предприятиях "Киевгорстроя".

В 1994 – 1996 годах Омельченко был первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА). В августе 1996 года стал главой КГГА. С мая 1999 по 2006 год был киевским городским головой.

В 2007 – 2012 годах Александр Омельченко был народным депутатом от "Наша Украина – Народная самооборона" по квоте "Народной самообороны" Юрия Луценко. Возглавлял парламентский комитет по государственному строительству и самоуправлению.

В 2014 году снова баллотировался на выборах городского головы Киева. В этих выборах не победил, но прошел в Киевский городской совет.

В действующем составе Киевсовета Омельченко возглавлял фракцию "Единство". Он был главой постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия и членом комиссии по оценке коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета.