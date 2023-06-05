Петиція проти появи вулиці Омельченка в центрі Києва набрала необхідну кількість голосів

На сайті Київської міської ради менш ніж за три доби набрала необхідні для розгляду 6 тисяч електронних підписів петиція проти перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі на честь колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Це звернення подав 2 червня громадянин Віктор Марченко.

"Олександр Олександрович Омельченко за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків. Він та його команда розірвали на дві частини трамвайну мережу міста", - нагадує автор.

За його оцінкою, це стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні, і загалом саме за часів Омельченка в столиці була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам "Київпастрансу" відводилася другорядна роль після приватних перевізників.

"Не можна не згадати і про те, що саме з часів головування Олександра Олександровича тягнуться історії найскандальніших київських забудов: у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська ("Монстр на Подолі") тощо. Крім усього іншого, відзначився пан Омельченко і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно", - йдеться у петиції.

Ініціатор вказав, що в січні поточного року через "Київ Цифровий" було проведене опитування щодо зазначеного перейменування, і 74,2% учасників проголосували проти такого рішення, однак серед киян таких було лише 55,5%, що, втім, в будь-якому разі становить більшість.

Так само він радить провести електронне опитування й щодо нової назви вулиці Скоропадського, аби позбутися дублювання назв із сусідньою вулицею, яка до 23 березня називалася на честь Льва Толстого.

Зазначимо, що 29 травня перейменування вказаної вулиці на часть Омельченка ініціював діючий мер Віталій Кличко, мотивуючи це необхідністю позбутися вказаного дублювання топонімів.

Вулиця Скоропадського є одноквартальним 170-метровим проїздом між вулицями Великою Васильківською та Басейною, прокладеним після знесення кількох будинків в 1986 році. Свою назву вона отримала за часів Омельченка - в 2003 році.

Колишня вулиця Толстого, яка тепер називається вулицею Гетьмана Павла Скоропадського, починається всього в 250 метрах від вулиці Павла Скоропадського. Натомість вулиці мають різну адміністративну приналежність: перша є межею між Шевченківським (парна сторона) та Голосіївським (непарна сторона) районами, друга ж знаходиться в Печерському районі.

Омельченко ж, що займав посаду голови КМДА в 1996-2006 роках (в 1999-2006 одночасно був Київським міським головою), помер на 83-році життя 25 листопада 2021 року від коронавірусної хвороби.