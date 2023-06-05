Петиция против появления улицы Омельченко в центре Киева набрала необходимое количество голосов

На сайте Киевского городского совета менее чем за трое суток набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч электронных подписей петиция против переименования улицы Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего мэра Киева Александра Омельченко. Это обращение подал 2 июня гражданин Виктор Марченко.

"Александр Александрович Омельченко во времена своего пребывания в должности главы КГГА и городского головы нанес Киеву безумный ущерб. Он и его команда разорвали на две части трамвайную сеть города", - напоминает автор.

По его оценке, это стало одной из причин транспортного коллапса, который киевляне наблюдают и сегодня, и в целом именно во времена Омельченко в столице была зарождена концепция общественного транспорта, по которой наземным маршрутам "Киевпастранса" отводилась второстепенная роль после частных перевозчиков.

"Нельзя не упомянуть и о том, что именно со времен руководства Александра Александровича тянутся истории самых скандальных киевских застроек: в Протасовом Яру, на Осокорковских озерах, на перекрестке улиц Нижний Вал и Константиновская ("Монстр на Подоле") и тому подобное. Отметился господин Омельченко и тремя смертельными ДТП в 2009, 2011 и 2015 годах соответственно", - говорится в петиции.

Инициатор указал, что в январе текущего года через "Киев Цифровой" был проведен опрос по указанному переименованию, и 74,2% участников проголосовали против такого решения, хотя среди киевлян таких было лишь 55,5%, что, впрочем, в любом в этом случае составляет большинство.

Также он советует провести электронный опрос относительно нового названия улицы Скоропадского, чтобы избавиться от дублирования названия с соседней улицей, которая до 23 марта называлась в честь Льва Толстого.

Отметим, что 29 мая переименование указанной улицы в часть Омельченко инициировал действующий мэр Виталий Кличко, мотивируя это необходимостью избавиться от указанного дублирования топонимов.

Улица Скоропадского является одноквартальным 170-метровым проездом между улицами Большой Васильковской и Бассейной, проложенным после сноса нескольких домов в 1986 году. Свое название она получила во времена Омельченко – в 2003 году.

Бывшая же улица Толстого, которая теперь называется улицей Гетмана Павла Скоропадского, начинается всего в 250 метрах от улицы Павла Скоропадского. В то же время улицы имеют разную административную принадлежность: первая является границей между Шевченковским (четная сторона) и Голосеевским (нечетная сторона) районами, вторая же находится в Печерском районе.

Омельченко же, занимавший должность главы КГГА в 1996-2006 годах (в 1999-2006 одновременно был Киевским городским головой), скончался на 83-м году жизни 25 ноября 2021 года от коронавирусной болезни.