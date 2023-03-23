В Киеве дерусифицировали улицу и площадь Льва Толстого и три магистрали на левом берегу

Киевский городской совет на заседании 23 марта переименовал в рамках дерусификации еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, как говорится в сообщении горсовета, улица Льва Толстого в центре города переименована в Гетьмана Павла Скоропадского, а площадь Льва Толстого, с которой та начинается, - в площадь Украинских Героев.

В свою очередь, в левобережной части города бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, проспект Освободителей переименовали в честь Георгия Нарбута, а проспект Юрия Гагарина – в честь Леонида Каденюка.

Кроме того, улица Марины Цветаевой на Троещине получила название улицы Александры Экстер, а улица Суздальская в Соломенском районе переименована в честь Алексея Гирныка.

Всего же в столице уже переименовали 288 городских объектов. В частности, в начале марта Киевсовет дерусифицировал названия четырех улиц, а в феврале переименовал 31 улицу, переулок, проспект и бульвар. Перед этим, в декабре, было дерусифицировано 32 городских объекта.

Напомним, что новое название площади Льва Толстого было выбрано киевлянами путем электронного голосования. Такое же название теперь должна получить и одноименная станция метро, выход из которой расположен на этой площади.

Источник фото: ua.depositphotos.com