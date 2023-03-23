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В Киеве дерусифицировали улицу и площадь Льва Толстого и три магистрали на левом берегу
Киевский городской совет на заседании 23 марта переименовал в рамках дерусификации еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В частности, как говорится в сообщении горсовета, улица Льва Толстого в центре города переименована в Гетьмана Павла Скоропадского, а площадь Льва Толстого, с которой та начинается, - в площадь Украинских Героев.
В свою очередь, в левобережной части города бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, проспект Освободителей переименовали в честь Георгия Нарбута, а проспект Юрия Гагарина – в честь Леонида Каденюка.
Кроме того, улица Марины Цветаевой на Троещине получила название улицы Александры Экстер, а улица Суздальская в Соломенском районе переименована в честь Алексея Гирныка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Всего же в столице уже переименовали 288 городских объектов. В частности, в начале марта Киевсовет дерусифицировал названия четырех улиц, а в феврале переименовал 31 улицу, переулок, проспект и бульвар. Перед этим, в декабре, было дерусифицировано 32 городских объекта.
Напомним, что новое название площади Льва Толстого было выбрано киевлянами путем электронного голосования. Такое же название теперь должна получить и одноименная станция метро, выход из которой расположен на этой площади.
Источник фото: ua.depositphotos.com