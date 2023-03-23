В Києві дерусифікували вулицю й площу Льва Толстого та три магістралі на лівому березі

Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала в рамках дерусифікації ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Зокрема, як ідеться у повідомленні міськради, вулицю Льва Толстого в центрі міста перейменовано на Гетьмана Павла Скоропадського, а площу Льва Толстого, з якої та починається, - на площу Українських Героїв.

В свою чергу, в лівобережній частині міста бульвар Перова став Воскресенським проспектом, проспект Визволителів перейменували на честь Георгія Нарбута, а проспект Юрія Гагаріна - на честь Леоніда Каденюка.

Крім того, вулиця Марини Цвєтаєвої на Троєщині отримала назву вулиці Олександри Екстер, а вулицю Суздальську в Солом'янському районі перейменовано на честь Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів. Зокрема, на початку березня Київрада дерусифікувала назви чотирьох вулиць, а в лютому перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар. Перед цим, у грудні, було дерусифікувано 32 міських об’єкти.

Нагадаємо, що нову назву площі Льва Толстого було обрано киянами шляхом електронного голосування. Таку ж назву тепер має отримати і однойменна станція метро, вихід з якої розташований на цій площі.

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