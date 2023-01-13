Киевляне выбрали новые названия для станций метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого"

Киевляне отдали более 100 тысяч электронных голосов за смену названий семи городских объектов, в том числе переименование станции метро "Дружбы народов" в честь исторического названия соответствующей местности - "Зверинецкая", а площади Льва Толстого с одноименной станцией метро - на площадь Украинских Героев.

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Как сообщают в пресс-службе Киевского горсовета, также участники голосования поддержали предоставление проектной станции метрополитена "Проспект Правды" название "Варшавская".

Как отметил заместитель мэра – секретарь горсовета Владимир Бондаренко, также поддержано переименование бульвара Перова на Воскресенский, а проспекта Освободителей – на проспект Георгия Нарбута.

Улица Льва Толстого, согласно результатам голосования, должна стать улицей Скоропадского. Напомним, что бульвар Дружбы Народов в декабре уже был переименован - на бульвар Николая Михновского.

"В столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. И, наконец, мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена. Эти все переименования призваны не просто избавить от российской колониальной культуры... В результате мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", - заявил он.

Отметим, что из-за большого количества переименований власти Киева недавно издали брошюру, где собрали их все. Напомним также, что "Укрзализныця" ранее инициировала переименование восьми станций кольцевой электрички в Киеве, в том числе станции Зенит на Проспект Бандеры.