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В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу
Киевсовет на заседании 8 декабря принял решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров, названия которых связаны с Россией и СССР. Бульвар Дружбы Народов теперь будет называться бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В частности, Киевсовет переименовал:
- В Голосеевском районе:
улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.
- В Дарницком районе:
переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.
- В Деснянском районе:
улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.
- В Печерском районе:
улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.
- В Подольском районе:
переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;
улицу Орскую – на улицу Василия Мовы.
- В Святошинском районе:
улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;
улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.
- В Соломенском районе:
улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.
- В Шевченковском районе:
улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;
улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;
улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.
Всего в Киеве уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, улицу Беломорская переименовали в улицу Екатерины Гандзюк, а бульвар Труда - на бульвар Ивана Котляревского.
В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц, в начале сентября – около 40 улиц. В частности, в столице появилась улица Романа Ратушного. Также улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.