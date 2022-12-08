В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу

Киевсовет на заседании 8 декабря принял решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров, названия которых связаны с Россией и СССР. Бульвар Дружбы Народов теперь будет называться бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В частности, Киевсовет переименовал:

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;

улицу Орскую – на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;

улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;

улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Всего в Киеве уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, улицу Беломорская переименовали в улицу Екатерины Гандзюк, а бульвар Труда - на бульвар Ивана Котляревского.

В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц, в начале сентября – около 40 улиц. В частности, в столице появилась улица Романа Ратушного. Также улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.