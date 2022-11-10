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Улица Кати Гандзюк и бульвар Ивана Котляревского: в Киеве переименовали еще 11 улиц
Депутаты Киевсовета во время заседания 10 ноября приняли решение о переименовании еще 11 улиц в столице Украины, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
В частности, по итогам заседания переименовали следующие улицы:
- Беломорская – на улицу Екатерины Гандзюк;
- Магнитогорская - на улицу Якова Гнездовского;
- Ломоносова – на улицу Юлии Здановской;
- Северо-Сырецкая – на улицу Виктора Некрасова;
- бульвар Труда переименовали в бульвар Ивана Котляревского;
- улицу Генерала Карбышева - на улицу Ирины Бекешкиной;
- улицу Челябинскую - на улицу Пантелеймона Кулиша;
- улицу Николая Гастелло – на улицу Бусовогорская;
- улицу Мамина-Сибиряка - на улицу Вичова;
- улицу Вали Котика - на улицу Венскую;
- улицу Ижевская - на улицу Ижкарскую.
"Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета", - отметил Кличко.
Всего в Киеве уже переименовали 204 городских объекта, названия которых связаны с Россией и СССР.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее в столице появилась улица Романа Ратушного. Также улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских.
До этого в августе в Киеве переименовали проспект Владимира Маяковского на Троещине на проспект Червоной Калины.