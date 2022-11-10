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Общество
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Улица Кати Гандзюк и бульвар Ивана Котляревского: в Киеве переименовали еще 11 улиц

Улица Кати Гандзюк и бульвар Ивана Котляревского: в Киеве переименовали еще 11 улиц

Депутаты Киевсовета во время заседания 10 ноября приняли решение о переименовании еще 11 улиц в столице Украины, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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В частности, по итогам заседания переименовали следующие улицы:

  • Беломорская – на улицу Екатерины Гандзюк;
  • Магнитогорская - на улицу Якова Гнездовского;
  • Ломоносова – на улицу Юлии Здановской;
  • Северо-Сырецкая – на улицу Виктора Некрасова;
  • бульвар Труда переименовали в бульвар Ивана Котляревского;
  • улицу Генерала Карбышева - на улицу Ирины Бекешкиной;
  • улицу Челябинскую - на улицу Пантелеймона Кулиша;
  • улицу Николая Гастелло – на улицу Бусовогорская;
  • улицу Мамина-Сибиряка - на улицу Вичова;
  • улицу Вали Котика - на улицу Венскую;
  • улицу Ижевская - на улицу Ижкарскую.

"Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета", - отметил Кличко.

Всего в Киеве уже переименовали 204 городских объекта, названия которых связаны с Россией и СССР.

Ранее в столице появилась улица Романа Ратушного. Также улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских.

До этого в августе в Киеве переименовали проспект Владимира Маяковского на Троещине на проспект Червоной Калины.

Автор:
Вита Молодан