Суд разрешил ввести в эксплуатацию "дом-монстр" на киевском Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд 8 июня отменил запрет на введение в эксплуатацию 12-этажного дома по улице Нижний Вал, 27-29 в качестве меры по обеспечению соответствующего иска, но Киевский городской совет намерен такое решение обжаловать. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"Решение Северного апелляционного хозсуда, касающееся снятия запрета на эксплуатацию, будет обжаловано. Все городские службы пока актуализированы с целью принять все необходимые меры для недопущения эксплуатации данного дома. Это будет борьба — как административная, так и судебная. Это первое решение апелляционного суда по этому дому, не в пользу города", — отметил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что все решения, которые были не в пользу города, были в итоге отменены Верховным судом, подчеркнув, что сейчас важно контролировать, чтобы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства не предоставила разрешение на ввод этого дома в эксплуатацию. Власти столицы обратятся в инспекцию с соответствующим требованием.

"Сейчас суд отменил меры обеспечения иска, в частности, запрет ввода в эксплуатацию "дома-монстра". В то же время обжалование этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск, что инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то что у застройщика отсутствует договор аренды земли", — отметил Бондаренко.

По словам депутата горсовета, секретаря комиссии по вопросам экологической политики Евгении Кулебы, архитекторы рекомендовали снизить этажность дома до четырех, поскольку этого требуют нормативные документы Украины и международные правовые акты.

"Нынешний проект строительства негативно влияет на застройку, которая является неотъемлемой частью ландшафтного комплекса Подола как исторического центра. Это охранная зона градостроительного памятника — государственного историко-культурного заповедника "Древний Киев", центральный исторический ареал. Кроме того, этот участок примыкает к охранным зонам 17 памятников архитектуры на улицах Межигорской и Ярославской", — подчеркнула она.

Напомним, в 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако по адресу улица Нижний Вал, 27-29 было построено 12-этажное здание ЖК "Подол Престиж".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи здания. В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева наконец обязал компанию снести четыре этажа.

21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил это решение и закрыл производство по делу. Позже решение апелляции было обжаловано в Верховном суде.

В ноябре 2020 года Окружной админсуд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать "Патели Лизинг" сертификат на скандальное здание.

Отметим при этом, что вместо ГАСИ в декабре 2020 года была создана Госинспекция архитектуры и градостроительства, главой которой 19 мая по итогам конкурса стал соратник Михеила Саакашвили Семен Кривонос.