Кличко відмовився від ідеї перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка: хоче перейменувати іншу

Мер Києва Віталій Кличко відмовився від своєї ініціативи про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі столиці на честь свого попередника Олександра Омельченка. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", - заявив градоначальник.

Натомість він зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Омельченка "буде повторно винесене на голосування в "Києві цифровому", як це рекомендувала одна з комісій Київради".

Зазначимо при цьому, що офіційну відповідь Кличка на петицію проти перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка, яка раніше набрала необхідну для відповіді кількість голосів, станом на 18:00 середи так і не опубліковано.

Натомість, як повідомив напередодні член комісії з питань найменувань при Київському міському голові Тиміш Мартиненко-Кушлянський, комісія Київради з місцевого самоврядування на засіданні 13 червня, навпаки, підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка, поданий раніше Кличком.

Крім того, він зазначив, що комісія підтримала проєкт рішення про перейменування проспекту Правди на проспект Європейського союзу, а проєкт рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітрянофлотський - відхилила.

На його думку, насправді представники партії "Європейська солідарність", що використовує цю ж абревіатуру ЄС та має більшість у зазначеній комісії, при винесенні питання на засідання міськради не збираються голосувати за таке перейменування проспекту Правди, а після ймовірного провалу цього голосування очікують винесення вже на голосування громадськості в "Києві цифровому" питання про перейменування саме Повітрофлотського проспекту на проспект ЄС.

Нагадаємо також, що в січні через "Київ цифровий" вже було проведене опитування щодо перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка, і 74,2% учасників проголосували проти такого рішення.

Вулиця Скоропадського є одноквартальним 170-метровим проїздом між вулицями Великою Васильківською та Басейною, прокладеним після знесення кількох будинків в 1986 році. Свою назву вона отримала за часів Омельченка - в 2003 році.

При цьому необхідність у перейменуванні цієї вулиці з'явилася після перейменування 23 березня вулиці Льва Толстого на вулицю Гетьмана Петра Скоропадського. Остання починається всього в 250 метрах від вулиці Павла Скоропадського. Натомість вулиці мають різну адміністративну приналежність: перша є межею між Шевченківським (парна сторона) та Голосіївським (непарна сторона) районами, друга ж знаходиться в Печерському районі.

Омельченко ж, що займав посаду голови КМДА в 1996-2006 роках (в 1999-2006 одночасно був Київським міським головою), помер на 83-му році життя від коронавірусної хвороби 25 листопада 2021 року.