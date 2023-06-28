Вирішувати громаді. У Нацкомісії заявили, що лише рекомендують перейменувати Запоріжжя

Представники Національної комісії зі стандартів державної мови спочатку не збиралися розглядати питання про перейменування Запоріжжя, а їхнє рішення – це рекомендація. Про це заявили голова відомства Володимир Мозгунов та членкиня Нацкомісії Ольга Новікова під час пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Мозгунова, рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органів місцевого самоврядування на проблеми.

"Рішення комісії – це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", – сказав він.

Що стосується Запоріжжя, то Новікова зазначила, що до Нацкомісії надійшли звернення, зокрема від жителів міста, з проханням розглянути перейменування на Запорожжя, після чого комісія звернулась із цим питанням до робочої групи.

"Якщо чесно, спочатку ми не планували це слово взагалі розглядати і подавати в списках, але кожен громадянин країни має право на свою позицію", – розповіла вона.

За її словами, наразі в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як Запоріжжя та Запорожжя.

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", – вказала членкиня Нацкомісії.

Новікова зазначила, що в робочій групі також були дискусії.

"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме – на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити, якою буде назва", – додала вона.

Щодо рекомендації перейменувати місто Бровари на Броварі в Нацкомісії сказали, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Нагадаємо, що Нацкомісія зі стандартів державної мови 27 червня оприлюднила перелік населених пунктів, які, на її думку, потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.

До нього включено 24 міста та 1400 сіл у всіх регіонах. Зокрема, в перелік потрапили міста Запоріжжя, Бровари й Червоноград.

В Офісі уповноваженого із захисту державної мови проаналізували цей перелік і вимагають скасувати його та затвердити новий. Уповноважений Тарас Кремінь зазначив, що Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень.