"Некомпетентність на межі із провокацією": В'ятрович обурився пропозицією перейменувати Запоріжжя

Депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" та колишній голова (2014-2019) Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович обурений пропозицією Національної комісії зі стандартів державної мови перейменувати місто Запоріжжя.

"Маячня. Такі пропозиції не мають нічого спільного із законом. Це некомпетентність на межі із провокацією", - написав політик у коментарі до відповідної новини у Facebook.

В свою чергу, на своїй сторінці нардеп уточнив свою думку, заявивши, що пропозиції комісії демонструють "кричущу" некомпетентність, оскільки "виходять далеко поза передбачене законом про деколонізацію".

У коментарях до свого допису він також висловив згоду з припущенням, що "це робиться навмисне, щоб дискредитувати закон". Більш детально свою позицію ексголова УІНП, що свого часу був ідеологом масових перейменувань топонімів в процесі декомунізації, наразі не розкрив.

Нагадаємо, що раніше у вівторок Нацкомісія зі стандартів державної мови оприлюднила перелік населених пунктів, які, на її думку, потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.

До нього включено 24 міста та 1400 сіл та селих у всіх регіонах, зокрема й міста Запоріжжя, Бровари, Червоноград, а також декомунізовані в 2016 році і окуповані досі Росією міста в Луганській області.