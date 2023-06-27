"Некомпетентность на грани провокации": Вятрович возмутился предложением переименовать Запорожье

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" и бывший глава (2014-2019) Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмущен предложением Национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье.

"Бред. Такие предложения не имеют ничего общего с законом. Это некомпетентность на грани с провокацией", - написал политик в комментарии к соответствующей новости в Facebook.

В свою очередь, на своей странице нардеп уточнил свое мнение, заявив, что предложения комиссии демонстрируют "вопиющую" некомпетентность, поскольку "выходят далеко за пределы предусмотренного законом о деколонизации".

В комментариях к своему сообщению он также выразил согласие с предположением, что "это делается намеренно, чтобы дискредитировать закон". Более подробно свою позицию экс-глава УИНП, в свое время являвшийся идеологом массовых переименований топонимов в процессе декоммунизации, пока не раскрыл.

Напомним, что ранее во вторник Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала перечень населенных пунктов, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

В него включены 24 города и 1400 сел и поселков во всех регионах, в том числе города Запорожья, Бровары, Червоноград, а также декоммунизированные в 2016 году и оккупированные до сих пор Россией города в Луганской области.