Рада переименовала первые села из скандального списка Нацкомиссии госязыка

Верховная Рада на заседании 29 июня переименовала первые три населенных пункта, которые на днях рекомендовались к переименованию Национальной комиссией по стандартам государственного языка в составе длинного списка с 1424 позиций.

Так, 247 голосами парламент переименовал поселок Ленинка Тепликской поселковой общины Гайсинского района Винницкой области в поселок Приветное. Соответствующий проект постановления №6109 был поддержан единогласно всеми 247 депутатами, принявшими участие в голосовании.

Его еще в сентябре 2021 подали нардепы от "Слуги народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин. Впрочем, отметим, что, по официальной оценке Госслужбы статистики, на начало 2022 года в Ленинке оставалось лишь 18 жителей. На практике же большое количество столь малых населенных пунктов в Украине полностью заброшены, потому живет ли в поселке кто-то на самом деле, однозначно сказать нельзя.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Украинский институт национальной памяти отмечал, что Ленинка подлежит обязательному переименованию, поскольку названа в честь Ленина (псевдоним Владимира Ульянова, 1870-1924) – "лица, причастного к осуществлению Октябрьского переворота" в 1917 году, деятельности коммунистической партии и в 1923–1924 годах бывшего председателем Совета народных комиссаров СССР.

Также парламент переименовал два других малых сельских населенных пункта, вошедших в упомянутый перечень, в частности село Московское Шосткинской городской общины Шосткинского района Сумской области. Теперь оно будет носить название Киевское. За соответствующий проект постановления №9053 проголосовало 248 нардепов, при этом один депутат (Оксана Гринчук от СН) воздержалась.

Отметим, что Нацкомиссия по госязыку рекомендовала переименовать и другие украинские населенные пункты, происходящие от слов "Москва" и "Москаль". Таких названий насчитали два десятка.

Кроме этого, Рада поддержала и проект постановления №9019 о переименовании поселка Первомайское Дашевской поселковой общины Гайсинского района Винницкой области в поселок Гадаи. За это проголосовал 251 депутат, ни один не был против и не удержался.

Впрочем, это лишь один из 35 населенных пунктов в Украине, имеющих названия, производные от основы "Первомай" и рекомендованные, соответственно, к переименованию. В нем перед войной официально числилось 13 жителей, а в вышеупомянутом Московском – 54.

Обе инициативы о переименовании были поданы в Раду в феврале уже нынешнего года упомянутым Безгиным вместе с лидером партии СН Еленой Шуляк и нардепом Романом Лозинским (представлял фракцию "Голос", которая в 2021 году раскололась пополам).

Напомним, что представленный Нацкомиссией по госязыку 27 июня перечень населенных пунктов, названия которых рекомендовано изменить, вызвал немалый скандал из-за наличия в нем, среди прочего, города Запорожья. Кроме того, предлагается переименовать еще 23 города, включая Бровары и ряд оккупированных ныне городов Луганской области, названия которых были декоммунизированы в 2016 году.

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