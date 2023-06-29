Рада вернула румынское название селу на Закарпатье и "справедливое" название чешскому селу под Мелитополем

Верховная Рада на заседании 29 июня поддержала переименование села Лопухов Усть-Чорнянской поселковой общины Тячевского района Закарпатской области в село Брустуры. За соответствующий проект постановления №9054 проголосовали 248 депутатов. Ни один не был против и не водержался.

Лопухов является относительно большим селом с официальным населением на начало 2022 года в 3,4 тысячи человек. Брустуры (буквально "Лопухи" по-румынски) являются его историческим названием, славянизированным в 1946 году после вхождения Закарпатья в состав СССР. При этом население села – моноэтническое украинское.

Проект постановления подали в Раду в феврале нардепы Елена Шуляк, Виталий Безгин ("Слуга народа") и Роман Лозинский (избран от "Голоса"). В пояснительной записке они указывают, что переименование Лопухова было инициировано его жителями с целью "отказа от измененной формы названия и возвращения населенному пункту исторически справедливого названия "Брустуры" с традиционным и привычным для жителей звучанием".

Помимо этого парламент переименовал село Новгородковка Семеновской сельской общины Мелитопольского района Запорожской области в село Чехоград, за что проголосовало 250 нардепов. Воздержался от голосования лишь депутат из группы "Восстановление Украины" Валерий Гнатенко.

Соответствующий проект постановления №6219 был подан упомянутым Безгиным и его коллегой по фракции СН Андреем Клочко еще в октябре 2021 года. В пояснительной записке авторы указывают, что переименование Новгородковки было инициировано ее жителями с целью возвращения населенному пункту исторического названия, поскольку с момента основания и до переименования в 1946 году населенный пункт назывался именно Чехоград.

"Новое название "Новгородковка" - искусственное, мотивировано словосочетанием "новый город" и оформлено по аналогии с продуктивной словообразовательной моделью ойконимов с присвоением суффиксом –ов-к-а. Учитывая указанное, Институт украинского языка НАН Украины рекомендовал вернуть населенному пункту историческое название "Чехоград", – аргументируют они.

Отметим, что Чехоград был основан в 1869 году чехами-выходцами из Богемии. Также в селе жили и немцы, а по вероисповеданию подавляющее большинство населения (по переписи 1897 года - 650 из 705) традиционно были католиками.

По данным единственной в истории независимой Украины переписи населения 2001 года, в Новгородковке из 1180 постоянных жителей 843 указали родным языком русский, 182 - "другой" (чешский в результатах переписи не выделялся), 155 - украинский. В целом перепись показала именно в Мелитопольском районе (причем в старых, более узких границах) наибольшее количество этнических чехов в Украине (519). Основным их поселением там является именно Новгородковка.

По состоянию на начало 2022 года Госслужба статистика оценивала население села в 978 жителей. В настоящее время село находится на оккупированной российскими войсками территории.

Напомним также, что на заседании в четверг парламент переименовал еще несколько населенных пунктов, в том числе рекомендованных к переименованию Нацкомиссией по стандартам государственного языка, а также известный карпатский курорт.