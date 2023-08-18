Румыния призывает Украину юридически признать молдавский язык не существующим

Власти Румынии настаивают на необходимости для Украины юридически признать молдавский язык не существующим, уравняв это понятие с понятием румынского языка. Об этом сказал после встречи в Бухаресте с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем его румынский коллега Марчел Чолаку, сообщает пресс-служба правительства Румынии.

"Что касается вопроса о так называемом "молдавском" языке, я настоял на прежней просьбе румынской стороны, чтобы украинские власти признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Республика Молдова недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский язык", - отметил он.

Кроме того, в ходе общения со Шмыгалем Чолаку напомнил о "твердой позиции Румынии" по вопросу обеспечения прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине.

"Я довел до сведения премьер-министра законные опасения Румынии в этой сфере. Я указал, что мы ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что нормально для двух государств, связанных такой прочной солидарностью. Наши запросы естественны и ответственны", - отметил он.

По словам румынского премьера, его страна хочет обеспечения для румын в Украине точно таких же прав и свобод, которыми пользуются люди, принадлежащие к украинскому меньшинству в Румынии. Чолаку добавил, что рассчитывает на содействие Шмыгаля в том, чтобы посыл румынских властей дошел "до всех уровней украинской администрации".

Молдавский язык - это румынский?

В Украине, как и других стран, унаследовавших данное явление от практики СССР, молдавский язык рассматривается как отдельная от румынского языка сущность, а молдаване - отдельным от румын народом.

Однако литературный молдавский язык, использующий в Республике Молдова письменность на основе латинского алфавита, де-факто является идентичным румынскому. Тем не менее, для разговорного молдавского языка характерно широкое употребление русизмов, непонятных рядовым жителям Румынии.

16 марта 2023 года парламент Республики Молдова одобрил закон, согласно которому словосочетание "молдавский язык" заменяется на "румынский язык" во всем законодательстве страны, включая Конституцию. 23 марта его подписала президент Майя Санду.

В непризнанной же Приднестровской Молдавской Республике, контролирующей левобережную часть бывшей Молдавской ССР, одним из трех официальных языков (вместе с русским и украинским) является молдавский язык на кириллице, то есть в единственной форме, использовавшейся официально в советское время.

Сколько молдаван и румын в Украине и украинцев в Румынии

Согласно единственной переписи населения, проведенной за время независимости, на декабрь 2001 года в Украине жило 258,6 тысячи молдаван и 151 тысяча румын. Молдавский язык назвали родным 185 тысяч человек, а румынский - 142,7 тысячи. Согласно же последней советской переписи 1989 года, в Украине было 324,5 тысячи молдаван и 134,8 тысячи румын.

При этом обе общины проживают в местах своего компактного проживания несмешанно: так, соответствующие жители Закарпатья, Южной Буковины и бывшего Герцаевского района Черновицкой области традиционно практически исключительно называют себя румынами с языком румынским, в то время как жители бывшей Бессарабской губернии (юг Одесской области и восток Черновицкой, равно как и современная Республика Молдова) - практически исключительно молдаванами с языком молдавским.

В Румынии же этнических украинцев проживает заметно меньше - в 1992 году их было 65,5 тысячи, в 2002 - 61,1 тысячи. В 2011 году украинцами себя назвали 50,9 тысячи, а в 2021 - 45,8 тысячи. Родным украинский язык в 1992 году называли, соответственно, 63,6 тысячи жителей Румынии, в 2002 - 57,4 тысячи, в 2001 - 48,9 тысячи, а в 2021 - 40,9 тысячи.

Большинство румынских украинцев компактно проживают в граничащем с украинским Закарпатьем районе на востоке уезда Марамуреш, а также в уезде Сучава в местностях вблизи границы с Черновицкой областью. При этом стоит отметить, что Румыния ныне признает отдельной народностью немногочисленных в этой стране (менее 1 тысячи человек) русинов, которых Украина рассматривает как украинцев.